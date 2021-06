CaligoFvg Exxx…Polzive!!! Sbrego Costituzionale Riccardi-De Monte. Il medico si è vaccinato e attacca la Carta. Riccardi: Vaccino obbligatorio per tutti. Esclusivo

Dando la causa alla campagna diffamatoria 〈maddeche…?〉 e denigratoria messa in atto nei suoi confronti, Amato De Monte si è vaccinato. A darne notizia è il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, in una nota stampa diffusa stamattina. Ma il medico non si limita all’annuncio, si spinge oltre e denuncia l’arroganza e la violenza di una legge discriminatoria e ricattatoria per tutti gli operatori sanitari, ai quali impone un trattamento medico obbligatorio, senza che vi sia alcun supporto scientifico che ne giustifichi il beneficio. De Monte accusa tutto e tutti, anche la Costituzione che il suo assessore difende. Osserva De Monte: «Questa Legge è incurante della Costituzione, più volte acclamata come la più bella del mondo, della Legge sul Consenso Informato e di disposizioni anticipate di trattamento, autodeterminazione e libertà di cura, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea». Un fiume in piena che stride con il pensiero di Riccardi che, non più tardi di ieri ribadiva: «Per me il vaccino, come già in passato per altre malattie, dovrebbe essere obbligatorio per tutti, la salute pubblica rimane il bene più alto». La canicola, sta incendiando la sanità Friulana.