CaligoElettorale Exxx…Polzive Ugo Rossi stupisce Trieste. Dipiazza-Russo al ballottaggio. Polidori a Muggia. De Sabbata sindaco di Majano. Kovatsch s’impone a Grado. Il ritorno di Del Frate a San Giorgio. Crollo 5Stelle.

Ciriani con largo margine è in testa a Pordenone su Zanolin, vittoria al primo turno. Tellini, l’eterodiretto di Martines, è il nuovo sindaco di Palmanova. Sventato il rischio commissario nei piccoli comuni. Peruzzi sindaco di Dogna, Francesco Nesich a Resiutta, a Moimacco Enrico Basaldella e a Ronchis di Latisana Manfredi Michelutto. Ermes Petris sindaco di Sauris. A Muggia Polidori è abbondantemente in vantaggio sarà il primo sindaco della Lega. A Grado sorpresa Kovatsh e a San Giorgio di Nogaro il ritorno di Pietro Del Frate. A Treste, dopo un centinaio di sezioni scrutinate su 238, Dipiazza al 46,7 e Russo al 33,2. 8 per cento per Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Strepitoso 4,3 per cento per l’udinese Ugo Rossi. Alberto Bernava in testa a San Vito. Malissimo la candidata dei ducetti locali Agrusti-Di Bisceglie, Susi Centis.