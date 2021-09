CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! La Lega perde pezzi nella Bassa Friulana. Fratelli d’Italia cresce a Gonars. Il sindaco di Carlino stregato dai Patrioti

Sarà formalizzato entro questa settimana il nuovo gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel comune di Gonars (Ud). Serena Araboni e Alberto Dose, i due consiglieri eletti nella lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Giacomo Filippo, tagliano la corda, scaricano il pupillo di Alberto Budai e saltano sul carro di Giorgia Meloni. A questo punto il Carroccio rimane con un solo consigliere che è Filippo. Proprio colui che contestò il gesto del sindaco Boemo sui migranti caricati in macchina circa un anno fa. Il nuovo gruppo di Fratelli d’Italia consente di rafforzare la maggioranza che sostiene il sindaco e la regia dell’operazione, che va intestata a Leonardo Barberio, lo conferma.

Più clamorosa la situazione a Carlino dove il sindaco Loris Bazzo non ha mai nascosto le sue simpatie per gli esponenti di Fratelli d’Italia. Da ricordare che recentemente il comune della Bassa, grazie al capogruppo della Lega Bordin, ha ricevuto un contributo regionale che sfiorava i tre milioni e mezzo di euro per lavori di riqualificazione del plesso scolastico, di un’aula magna/auditorium e del campo sportivo. Le sirene della Meloni sono irresistibili e i rimbalzi lagunari confermano l’interesse del sindaco per il tricolore.