CaligoConfindustria Exxx…Polzive!!! Anna Mareschi si toglie pietraglie dalle scarpe e prepara l’autocandidatura: A tutto c’è un limite, non intendo ritirarmi.

Anna Mareschi Danieli, dopo l’imboscata del 29 settembre scorso, reagisce con decisione allo schiaffo inaspettato ricevuto e prepara la ricandidatura. Per poter ottenere la proroga di due anni bisognava superare l’80 per cento del quorum del Consiglio di presidenza, il 29 settembre Anna Mareschi aveva ottenuto solo 24 voti su 37 abbondantemente al di sotto della soglia. Nell’intervista a Telefriuli andata in onda stasera, la presidente ha ribadito che in quella circostanza si era venuto a creare lo stesso clima di tensione vissuto 4 anni fa quando il Consiglio aveva deciso una cosa e l’assemblea un’altra.

Su Telefriuli la presidente ha osservato che: “La Commissione di designazione ha portato alla più ampia consultazione della base associativa mai avvenuta all’interno di questo palazzo il cui risultato è stato del 98 per cento di consenso consecutivo di fronte all’assenza di un’alternativa”. Anna Mareschi aggiunge che “il Consiglio di presidenza, seppur a larga maggioranza in positivo, non è stato sufficiente per prorogare il mio mandato. Dobbiamo trovare una soluzione tutti insieme, anche perchè – conclude la presidente – di questa situazione sono responsabili un pò tutti. Non intendo interrompere l’impegno preso, a tutto c’è un limite e credo che vada rispettata quella maggioranza che aveva espresso un voto un favore della continuità”.