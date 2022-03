CaligoCarnico Exxx…Polzive!!! A Tolmezzo Fratelli d’Italia va alla conta: Se non c’è soluzione unitaria corriamo da soli. Mazzolini: pronto il nome. Scintille De Martino-Martini

I tempi stringono e l’impazienza sale. Per questo motivo ogni occasione è buona per riflettere sul tema delle comunali di primavera. Sabato scorso a Monfalcone (Go) i vertici di Fratelli d’Italia della Carnia hanno discusso sullo stato dell’arte in vista della campagna elettorale di Tolmezzo. Si partiva dall’assunto che Stefano Mazzolini, coordinatore dell’Alto Friuli per conto della Lega assicurava che il nome del candidato della coalizione del centrodestra ci sia già: “Devo attendere ancora qualche giorno, ho tre nomi sul tavolo e presenterò la lista col simbolo della Lega”. Per Fratelli d’Italia non è così semplice. Lorenzo Marchese, qui in foto con Renzo De Prato, Daniele Polici e Giancarlo Boscardin, avverte gli alleati che “…se non uscirà in tempi brevi una soluzione unitaria, noi andremo da soli”. Il presidente del Circolo di Tolmezzo è galvanizzato dal fatto che il vento dei sondaggi spinge in favore del partito della Meloni. In realtà l’idea di andare da soli, non sarebbe poi tanto balzana; le elezioni nel capoluogo carnico sarebbero un ottimo test in vista delle regionali e il quoziente pieno è a portata di mano. Resta ancora aperta la questione Forza Italia cui il coordinatore Luigi Cacitti è rapito dall’idea atlantica del grande centro sul modello Governo Draghi con l’esclusione dei sovranisti. Operazione assai difficile giacchè su quell’area il radar segnala la presenza di due nomi e densi nuvoloni. E’ in atto uno scontro furioso fra l’ex vice sindaco De Martino e l’ex assessore Francesco Martini. De Martino vuole, fortissimamente vuole, candidarsi sindaco sostenuta da una buona parte della corrente cattolica locale e da quella parte di cittadini che non ha gradito il blitz dei cospiratori che ha provocato la caduta di Francesco Brollo. Nella disputa, in attesa di idee più chiare, appare la figura di Valter Marcon colui che 4 anni fa ha determinato, insieme con Riolino, la vittoria di Brollo. In quanto al centrosinistra la scelta di Craighero candidato sindaco è stata ratificata dai sostenitori del centrosinistra tolmezzino.