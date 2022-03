DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Il trio Fo.La.Sca. randellato dal Tar: Il Tribunale accoglie il ricorso sull’assegnazione del Bar Zecchini di Udine. Tutto da rifare. Ipotesi danno erariale.

Con sentenza pubblicata oggi, il Tar di Trieste ha accolto il ricorso di Martina Braida sul bando per l’assegnazione della gestione dello Zecchini. La procedura è finita sotto i riflettori del Tar di Trieste per via di un passaggio poco chiaro che, sorprendentemente, escludeva la ditta prima classificata, quella di Martina Braida, in favore di Manuel Bossi giunto secondo. Il sospetto di un traffico d’influenze per penalizzare la vincitrice ha convinto l’esclusa ha presentare ricorso al Tar. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ne è venuto fuori un disordine amministrativo sulla redazione dei bandi mai visto prima. L’elenco degli errori giuridici commessi dall’uomo di fiducia della commissaria della Lega di Udine Francesca Laudicina, è impressionante. Ed è pure recidivo, visto che il “nuovo” schema di concessioni demaniali in gestione al Comune fa acqua da tutte le parti. Perché non torna a Portogruaro? Quindi una nuova puntata del disordine friulano in cui Fontanini-Laudicina-Scapin, ha subito oggi un altro schiaffo. Il Tar ha annullato tutte le determine della Procedura di gara istruite dal dirigente: annullata la rideterminazione dei punteggi che escludeva Martina Braida e annullata la rettifica di aggiudicazione alla ditta seconda classificata “Manuel Bossi”.

I fatti: l’atto impugnato ha disposto la rettifica della prima graduatoria sul rilievo che, nel corso delle verifiche e controlli effettuati, sono emerse una serie di difformità tra quanto dichiarato in gara dalla ricorrente e i requisiti esperienziali valorizzati dall’avviso pubblico. Il provvedimento ha quindi contestualmente individuato come nuovo soggetto assegnatario la ditta Manuel Bossi in luogo della ditta ricorrente. Ne è seguito il ricorso ddi Martina Braida che il Tar ha accolto. Ma il punto doloroso e scandaloso è il seguente dove la sentenza avverte gli scappati di casa che, “Nel rideterminarsi, l’Amministrazione, prima di procedere ad effettuare una nuova procedura di gara per la scelta del contraente, dovrà quindi acquisire la preventiva autorizzazione della Soprintendenza e del Ministero della Cultura. Le condizioni dovranno essere riportate nell’atto di concessione.