StangataFriulana Exxx…Polzive!!! Il Governo studia il “TaglioBollette”. In Friuli il Consorzio Bonifica aumenta i canoni del servizio e sperpera il danaro in feste al ristorante e spillette d’oro.

A Roma, notizia di ieri, il Governo studia come fare per tagliare i prezzi del gas e dell’energia; in Friuli il Consorzio Bonifica aggiorna all’insù del 50% i canoni relativi al servizio consortile di irrigazione pre e post campagna irrigua. Si prevede un canone a parziale rimborso spese del servizio di 45 euri/ettaro. Sono stati aggiornati anche i canoni del servizio antibrina portando la quota variabile a 15 euri/ettaro dove è previsto il servizio, e a 9 euri/ettaro per ogni ora d’irrigazione. Nel caso in cui l’acqua venisse fornita in pressione, vanno aggiunti ulteriori 4,5 euri/ettaro per ogni ora d’irrigazione. Qualora le domande del servizio fossero state presentate successivamente alla data del 31 ottobre scorso, sarà applicata una maggiorazione del 100%. Per gli agricoltori non c’è pietà. La stangata friulana arriva proprio nel momento in cui la crisi morde e la siccità comincia a fare danni. Per converso, i vertici della deputazione amministrativa del Consorzio, in questi mesi di pandemia e di delirio Green Pass, si sono preoccupati di acquistare spillette d’oro e di incontri conviviali. La presidente Rosanna Clocchiatti ha deliberato la fornitura di 25 spillini d’oro per i propri collaboratori. Impegno di spesa di circa 6.000 euri. Ogni spillina costa 290 euri. Tuttavia, anche in tempi di “magra” e di difficoltà per gli agricoltori di far quadrare i conti, la deputazione del Consorzio (Presidente: Rosanna Clocchiatti; vice: Venier Romano e Daniele Macorig; consiglieri: Andrea Businaro, Luca Candotto, Giovanni Giavedoni, Daniele Giovanatto, Valter Masotti, Giorgio Pasti, Carlo Feresin, Palmina Mian e Tiziano Venturini), ha approvato la spesa di 4.400 euri per pagare l’allegro incontro conviviale natalizio in un locale di Collalto di Tarcento: 40 euri a persona. Contribuenti in mutande, Consorzio a banchettare.

Ieri il Governo Draghi ha promesso che farà il possibile per tagliare le bollette, diverso l’atteggiamento del Consorzio Bonifica Pianura Friulana che invece acquista spillette, organizza festicciole natalizie e stanga i soci. Friuli Infetto Agricoltori in mutande.