CaligoCarnia Exxx…Polzive!!! Rispunta al fotofinish il bando da 4,5 milioni di euri per l’impianto idroelettrico sul lago di Cavazzo. Chi vincerà la gara?

E’ stato di nuovo pubblicato sul sito del Consorzio Carnia Industrial Park il bando per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del lago di Cavazzo, in comune di Trasaghis. Procedura aperta lotto unico importo di 4.568.853,87 euri. L’avviso è stato spedito il 6 settembre scorso e pubblicato l’altro ieri. Presentazione delle domande entro il 30 settembre. Tempi strettissimi che hanno insospettito gli addetti ai lavori i quali, di fronte a una cifra così importante, ritengono naturale allungare il periodo fra pubblicazione e presentazione offerte. Del tormentato impianto idroelettrico da realizzare sul lago di Cavazzo, su queste pagine se n’è parlato in lungo e in largo. Il progetto è nelle mani del Consorzio Industrial Park il cui direttore Danilo Farinelli ha ri-pubblicato il bando. In seguito alla bocciatura il Consorzio aveva messo all’asta la titolarità dei titoli autorizzativi e delle concessioni a derivare acquisiti per la realizzazione della centralina idroelettrica. Anche quella gara è stata annullata in autotutela malgrado fosse stato stato deciso di prorogare il termine di presentazione delle offerte, originariamente previsto per il 27/07/2020, al 10/08/2020. Ora il piano per la realizzazione dell’opera è stato riproposto.

Chissà se il presidente Siagri sarà soddisfatto di queste capriole amministrative che il direttore Danilo Farinelli compie sistematicamente e sulle corsie preferenziali dedicate ai dipendenti in telelavoro da circa 10 anni? Qual’é quell’impresa della zona favorita per l’aggiudicazione dell’opera?

Tuttavia, le reazioni spigolose al progetto già si avvertono. I custodi del patrimonio naturale del Lago dei 3 Comuni sono sul piede di guerra.