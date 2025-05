CalcioMarcioExxx…Polzive!!! Volete lavorare gratis? Lo sport che produce più violenza cerca schiavi-volontari da sfruttare per far divertire gli “scrocconi” della Supercoppa Uefa a Udine. L’appello dell’assessore Bini: “Sono aperte le candidature per vivere dal di dentro una delle sfide più attese…”

Il bando pubblicato qualche settimana fa sul sito della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) è molto chiaro in proposito. Per il giorno della partita «e per altri giorni da definire insieme», si cercano 360 volontari «motivati ed entusiasti, che svolgano una serie di compiti fondamentali per la buona riuscita del torneo». Si tratta della partita di Supercoppa Uefa in programma a Udine il 13 agosto. Per lavorare gratis e farsi sfruttare dalla Figc e della Uefa occorre essere maggiorenni, parlare bene inglese e superare una serie di colloqui. Come si viene pagati? guardarsii la partita. L’entusiasmo dell’assessore Bini nell’annunciare l’iniziativa in rete travalica anche le polemiche del trumpismo sugli “scrocconi” europei. L’esponente della giunta Fedriga annuncia che: “La FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio e la UEFA hanno aperto le candidature per diventare volontari e vivere dal di dentro una delle sfide più attese del calcio internazionale! Trovate tutte le info nelle pagina ufficiale della federazione”. Perchè si parla di “volontari”? In Italia, o in Friuli, non solo l’economia (secondo Trump) sopravvive grazie agli “scrocconi”, c’è anche lo sport che abusa di particolari condizioni economiche. L’esponente di giunta, gaudente, annuncia: “Manca sempre meno…la Supercoppa Europea sta arrivando a Udine il 13 agosto. Lo Stadio Friuli ospiterà la sfida tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League! E chissà, magari ci sarà un’italiana in finale…”. Chissà? Ci fosse un’italiana in finale servirebbero più volontari. E l’assessore si porta avanti col lavoro. Ma chi paga? come sono regolarizzati? L’assessore insiste: “Se volete potrete fare i volontari durante i giorni in cui si disputerà la Supercoppa Uefa 2025 il prossimo 13 agosto potrete farlo assolutamente gratis. E pazienza se intorno agli schiavi le luci dello spettacolo produrranno un vorticoso giro di miliardi, come si conviene a una partita di tale importanza. I volontari saranno lì a fare gli schiavi senza essere pagati nemmeno un centesimo. La brodaglia calcistica in quanto a sfruttamento della forza lavoro in regime di schiavitù non è seconda a nessuno. Forse non possiamo parlare di “Caporalato Pubblico”, ma poco ci manca. E’ il caso di quanto denunciato da esponenti di Sinistra Italiana -Avs Sebastiano Badin e Emanuel Oian rispettivamente Segretario regionale Sinistra Italiana FVG e Responsabile lavoro della segreteria regionale Sinistra Italiana FVG che scrivono in una nota: “Apprendiamo dal profilo ufficiale di Friuli Venezia Giulia Turismo che in occasione della Supercoppa Europea di calcio di scena il 13 agosto a Udine è iniziata la ricerca di volontari. L’annuncio sponsorizzato nei maggiori social network parla di “opportunità straordinaria” e i volontari “affiancheranno i protagonisti del settore e saranno il volto dell’accoglienza nei luoghi chiave della manifestazione”. Sinistra Italiana ritiene che né la Regione FVG né l’UEFA siano delle ONLUS che basano la propria attività sul lavoro volontario ma entrambe dispongano di risorse economiche enormi per pagare il lavoro prestato dalle persone. Il lavoro va sempre pagato, a maggior ragione per una finale di Supercoppa che sarà vista in tutto il mondo, i cui protagonisti saranno club e giocatori milionari. Alleanza Verdi Sinistra: – condanna lo sfruttamento mascherato da volontariato di Uefa e Regione Fvg; – chiede alla Regione Fvg di sostituire il programma di reclutamento volontari con l’assunzione garantendo i diritti dei lavoratori come da Ccnl di categoria. Calcio marcio.