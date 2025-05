ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Azzurri in rotta di collisione col sindaco di Monfalcone: Non sarà Fasan a stabilire dove si colloca Forza Italia. La giunta non avrà mai la nostra fiducia.

Da una nota del coordinamento di Forza Italia di Monfalcone: “Il sindaco non può decidere chi rappresenta il partito. Ciò che contestiamo è ben altro. Aver scelto chi rappresenta Forza Italia al posto nostro. Questo non è un atto di autonomia, ma una vera e propria ingerenza. È come se domani decidessimo noi il capogruppo della Lega o il rappresentante di un’altra lista, un’ipotesi semplicemente inammissibile”. L’alleanza in frantumi sull’altare di una giunta rimpastata ormai diverse volte. E da qui la temperatura fra il sindaco e gli esponenti di Forza Italia locale è alle stelle. Forza Italia ritiene che la giunta Fasan-Cisint non sia affidabile per via di un mancato rispetto istituzionale che gli alleati han sempre dimostrato. “Non cediamo alle provocazioni e – ribadisce il Coordinamento – non sarà il sindaco, né oggi né mai, a poter decidere chi debba rappresentare Forza Italia nelle istituzioni. Questo principio vale per ogni forza politica, ed è per noi inderogabile. La lealtà tra alleati si misura nel rispetto degli accordi e nell’autonomia delle identità politiche, non nell’assegnare arbitrariamente ruoli a chi non ha alcun titolo o mandato per parlare a nome altrui. Al di là dei patti preelettorali, riconosciuti o meno, non abbiamo mai messo in discussione il diritto del sindaco a nominare la propria giunta. Ciò che contestiamo è ben altro. Aver scelto chi rappresenta Forza Italia (Calligaris) al posto nostro. Questo non è un atto di autonomia, ma una vera e propria ingerenza. È come se domani decidessimo noi il capogruppo della Lega o il rappresentante di un’altra lista, un’ipotesi semplicemente inammissibile. Se non siamo stati voluti in Giunta come potremmo far parte di una maggioranza in consiglio? La nostra fiducia è venuta meno per come è stato gestito il post-elezioni, senza confronto, senza rispetto, senza dialogo. E in politica, come nella vita, non può esserci collaborazione dove manca la fiducia. Forza Italia è parte integrante del centrodestra, a livello nazionale, regionale e provinciale. Non sarà certo la Giunta Fasan, né il capogruppo di una lista civica locale, a stabilire dove Forza Italia si collochi o a collocarci al fianco del Partito Democratico. Questa giunta, costruita su presupposti che non condividiamo, non ha la nostra fiducia”.