CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! La Procura: “Presentata istanza di fallimento della società del Pordenone calcio”. 2 mesi fa i vip regionali annunciavano l’arrivo dei fondi per il nuovo stadio. Bidone da 7 milioni di euri.

Le perdite della società raggiungono i 6,7 milioni di euri (bilancio 2022); la mole debitoria nei confronti del fisco e degli enti previdenziali, sfiora gli 8 milioni. Sulla base di queste cifre il Procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito rende noto: «Confermo che è stata presentata istanza di fallimento per il Pordenone calcio». La situazione debitoria è tale che «anche con l’ipotesi più positiva, quella della promozione in serie B, le cose non cambierebbero». Tito e la pm Monica Carraturo hanno studiato le carte, valutando e soppesando numeri, richieste, bilanci, passivi. E testimonianze. Il fascicolo finito sul tavolo del giudice fallimentare è ricco, dettagliato. Il quadro che ne è scaturito è tale che l’unica possibile decisione è stata l’istanza di fallimento. Richiesta che sarà valutata e che potrebbe portare a scenari diversi. Dalla Procura non è stato possibile apprendere altro su questa delicata vicenda che si abbatterà come un tornado in una città, Pordenone, che sta facendo gli scongiuri per la partita di sabato. Cosa accadrà non è possibile saperlo, anche se i numeri del bilancio 2022 raccontavano già una situazione molto difficile. Resta l’incognita nuovo stadio visto che il 6 marzo scorso a Fontanafredda, la teoria di big locali e regionali era accorsa al capezzale della società promettendo i fondi per il nuovo impianto. Le voci davano per certa la soluzione che avrebbe permesso al Comune, se non di finanziare interamente l’opera, almeno di garantirsi una buona fetta del costo finale dell’impianto. E la buona notizia era arrivata direttamente dal ministero dello Sport del governo Meloni, dopo una mediazione firmata dal parlamentare di Fratelli d’Italia nonché consigliere comunale ancora in carica, Emanuele Loperfido. L’escamotage per il finanziamento del nuovo stadio di Pordenone era stato trovato all’interno del vecchio bando chiamato “Sport e periferie”. Che ne sarà ora del nuovo stadio? E che fine farà lo stadio di Fontanafredda, ristrutturato con una spesa da parte della regione Fvg di 5 milioni di euri, per ospitare provvisoriamente la squadra dei “ramarri”? Calcio Marcio.

Della società pordenonese fanno parte, oltre a Lovisa (amministratore unico): Maurizio Orenti; Giampaolo Zuzzi, presidente onorario e socio Gianpaolo Zuzzi; Bortolin Kema spa, Maurizio Orenti, Omega Group srl, Assiteca Spa, Giuseppe Iavazzo.