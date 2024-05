CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! (Dis) Valori e purghe in campo a Codroipo. Stasera l’area manager di Euro&Promos annuncerà il nome del nuovo presidente della Polisportiva del Girone unico di Eccellenza. Paolo Sambucco sbattuto fuori a calci in culo.

Si terrà stasera a Codroipo al Nodo Hotel di viale Duodo un convegno dal titolo altisonante: “Valori in Campo. Etica & Regole“. Relatori: Luca Grion docente di etica e filosofia morale. Anna Fabbro, componente del tribunale Federale e Luigi Canciani medico sociale della Polisportiva Calcio. L’incontro è organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica del Codroipo calcio. Di quali Valori ed Etica si parlerà stasera? Negli ambenti sportivi, soprattutto nel settore calcio dilettanti, ha provocato grande sorpresa e disappunto la cacciata “ad nutum” di Franti, l’allenatore che aveva portato la squadra ad un inaspettato 4° posto in classifica del girone unico di Eccellenza. Malgrado i risultati, i vertici della società gli hanno tirato un calcio in culo e, senza preavviso, lo hanno mandato a casa. Di quali Valori ed Etica si parlerà stasera? Anzi, a giudicare dai rimbalzi che giungono dal fiume, anche il presidente Sambucco avrebbe le ore contate. Lo vogliono silurare per avvicinare un presidente (area amministrazione comunale) che sia gradito ai finanziatori e che non metta becco sull’ingaggio del nuovo allenatore. A quali condizioni dovrà sottostare il tecnico? I principi etici ed atletici ingoiati dalle risorgive e confinati nel libro dei sogni. Stasera i grandi annunci.