BurrascaKronospan Exxx…Polzive!!! I Ducetti minacciano chi rispetta le leggi. Scintille in commissione Frattolin-Pegorer. La Giunta Bernava contraria all’ampliamento.

Dopo l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale, anche la giunta del sindaco Bernava, raccogliendo le numerose criticità emerse durante i lavori dell’inchiesta pubblica, ha espresso forte contrarietà alla realizzazione dell’impianto così come proposto dalla richiedente Kronospan Italia. In realtà, durante i lavori in auditorium sono spuntate forzature clamorose rispetto al piano attuativo scaduto nel 2018. I pretoriani del Consorzio Ponte Rosso, Gerolin e Mascherin, su ordine del ducetto Agrusti avevano presentato all’allora sindaco Di Bisceglie il nuovo piano che è stato “adottato” solo per la pratica Kronospan. Il Comitato ABC aveva sollevato il caso riconducendo l’atto a un illecito amministrativo. L’ipotesi ha mandato in bestia la candidata sindaco, trombata al primo turno, Susi Centis che ha accusato il sindaco Bernava di prendere ordini dal Comitato ABC. In pratica, la consigliera comunale voleva che il sindaco legittimasse un illecito amministrativo. A onor del vero, la marionetta dei ducetti martellava senza tregua, in campagna elettorale, l’avversario Bernava reo di tramare contro gli abitanti della bassa pordenonese mentre era proprio lei, con i suoi compagni Di Bisceglie e Agrusti, a nascondere ai pordenonesi le delibere con cui si voleva agevolare gli austriaci nel loro progetto di avvelenamento del Friuli. Delibere illegittime che la giunta Bernava è stata costretta ad annullare. Sempre la Centis, in un volantino del 1° ottobre: “basta bugie”, affermava che quello che vuole realizzare Kronospan è solo una caldaia ad alta tecnologia quando invece è un inceneritore che, bruciando rifiuti, avvelenerà i sanvitesi. Ecco il volantino della candidata Centis:

Il progetto dell’azienda nonostante le ulteriori modifiche apportate lo scorso dicembre comporterebbe superamenti dei limiti giornalieri di polveri sottili per ulteriori 4 giorni che, sommati ai 45 attuali, portano il corrispettivo a 49. La normativa prevede un massimo di 35. Infine il comitato ABC con l’architetto Driusso conferma la totale incompatibilità urbanistica del PAUR.