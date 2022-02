BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Si dimette il Direttore Generale dell’ASP Moro di Codroipo. Traffico d’influenze: saltato l’incontro pubblico di stasera organizzato dalla Tribuna. Sindaco sempre più isolato.

Dopo i bilanci ballerini, i conti in rosso e le giostre di nomi arrostiti sulla poltrona di presidente del Cda, scoppia il caso del direttore dell’Asp Moro di Codroipo Valentina Battiston che si dimetterà dall’incarico, dopo 7 anni (marzo 2015), il 14 febbraio prossimo. Perchè queste dimissioni? Quali ragioni si nascondono dietro questo inciampo inaspettato? Il sospetto é atroce anche perche Battiston ha scelto di rimanere direttore generale della casa di riposo Arcobaleno di Cordenons (Pn) dove, a scavalco con Codroipo, seguiva la struttura. Ufficialmente, come riporta il Messaggero Veneto, ci sarebbero ragioni personali e professionali, in realtà, a pochi mesi dal rinnovo dell’amministrazione comunale, i sospetti che ci sia qualcosa di poco chiaro, sono in molti a crederlo. Negli oltre 10 anni di mandato del sindaco Marchetti, la giostra di amministratori, presidenti sostituiti, o dimessisi volontariamente dalla presidenza del CDA, sono stati molto numerosi. Troppo. Oggi, il Consiglio è fermo a 4 componenti: Giovanni Castaldo, Presidente in quota Fratellid’Italia e amico personale del sindaco, vice presidente Luciano La Tona, il fido Aldo Mazzola. Il rappresentante del comune di Camino al Tagliamento non è stato ancora, dopo oltre un anno, nominato. Sullo fondo spunta l’ombra della politica e il piglio peronista del sindaco che lo ha isolato sempre di più dal contesto locale. La sua stessa iscrizione a Fratelli d’Italia, “coperta” dall’amico Luca Ciriani di Pordenone e non dalla segretaria regionale e friulana di Walter Rizzetto e Gianni Candotto, lo dimostra. Ad infittire la nebbia codroipese va aggiunto il clamoroso caso dell’incontro pubblico organizzato dal Circolo “La Tribuna” previsto per stasera. L’evento è saltato. Ufficialmente per il Covid, in realtà le ragioni vanno ricercate nell’intenso lavoro sotterraneo compiuto dai fiduciari di area Marchetti che hanno scoraggiato gli amministratori locali a partecipare all’incontro. Al recall d’invito, la risposta è stata un “No grazie”. Quali conseguenze temevano gli invitati? Difficile da dirsi. Resta il fatto che a pochi mesi dalle elezioni, il sindaco uscente sta portando il partito di Fratelli d’Italia in un’area sempre più isolata dal contesto centrodestrista locale. Lo stesso presidente del CDA Castaldo è lo stampino del cerchio magico di pretoriani che il ducetto del Medio Friuli ha costruito attorno a sé e impedito l’ingresso a chi non manifesta venerazione per il capo. Infine la madre di tutte le elezioni: regionali 2023. Marchetti, ancorché pedina friulana del potentissimo Luca Ciriani, di trova nella morsa di due teste di serie che saranno in lista il prossimo anno: Mario Anzil e Leonardo Barberio. E se da Pordenone ci fosse già pronta una beatiful exit per il ducetto del Medio?