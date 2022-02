PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! Il consiglio comunale di Pasian di Prato rinnova l’incarico al revisore Contardo, querelante Leopost. Il caos su una variante. Sventata una colossale speculazione immobiliare.

Il consiglio comunale di Pasian di Prato è stato convocato per stasera ed è in presenza. Ma al pubblico è vietato l’ingresso. Ragioni di sicurezza o di segretezza? Gli ordini del giorno in elenco non sono marginali e contengono lati oscuri riguardo a variazioni, speculazioni, piani struttura – una variante a ridosso di Udine accanto all’impresa Del Bianco – e rinnovi cariche di gran livello. Innanzitutto è stato rinnovato l’incarico di revisore contabile per tre anni a Silvia Contardo. La professionista è rimbalzata su queste pagine per via di un concorso istruito dal comune di Pasian di Prato nel 2019 e relativo all’assunzione di due amministrativi. Secondo il regolamento comunale l’incarico di presidente di commissione deve essere svolto solo dal segretario comunale che è anche il dirigente di servizio. Così non è stato e, non si sa ancora per quale motivo, la già segretaria comunale-Profeta delegò la pratica alla Contardo. Forse prevedeva casini? visto che fra gli aspiranti c’era l’ex consigliere comunale Donato De Santis in stretto rapporto col sindaco? Ma oltre al rinnovo del revisore, la serata ha riservato forse uno degli incidenti amministrativi più clamorosi che si siano mai celebrati negli enti locali. E’ stata variata la destinazione urbanistica di un terreno da edificabile, per una lottizzazione comunale, ad agricolo. La proprietaria ha espresso parere favorevole alla condizione che vengano rimborsati tutti i tributi ICI ed Imu versati in eccedenza. Un capitombolo del centrodestra locale da consegnare agli annali del disordine amministrativo. Infine, una buona notizia. Il sindaco del malandato centrodestra locale voleva demolire uno degli edifici tutelati a patrimonio storico della cultura friulana. Pozzo, in accordo con professionisti locali, aveva in progetto di realizzare un gigantesco scatolone di cemento di una ventina di appartamenti. Pericolo sventato.