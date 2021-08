BidoneFriuli Exxx….Polzive!!! A Bibione turisti esaltati dai fuochi artificiali. A Lignano zero fuochi, turisti in spiaggia con pizza al taglio

Inspiegabile il fatto che a Lignano e a Grado quest’anno non siano stati accesi i fuochi pirotecnici. Ferragosto sottotono e deludente rispetto alla graffiante concorrenza delle altre località

Si sono appena conclusi gli spettacolari Fuochi di Ferragosto a Bibione e a Caorle. Giochi pirotecnici che hanno incantato i turisti che premiano ogni anno con le loro presenze gli operatori veneti. Bibione è la seconda spiaggia d’Italia per numero di presenze (circa 6 milioni). L’annuncio degli organizzatori era: “Le promesse vanno mantenute: che questo fantastico show abbia inizio! Godetevi lo spettacolo”. E dal piazzale Zenith migliaia di persone hanno potuto assistere allo spettacolo tanto da spingere Giuliana Basso, Presidente Consorzio BibioneLive, a lanciare un messaggio replicato da tutti gli esercenti di Bibione: “Vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai tanti turisti che ci hanno scelto sfidando regole e anche disagi dovuti alla pandemia e ci sembrava il minimo esprimere la nostra gratitudine”. Diverso il discorso per Lignano che accusa un gravissimo handicap organizzativo su tutti fronti. La località friulana travolta dall’esuberanza veneta ha espresso una dozzinale classe amministrativa che ha costretto i turisti a compensare la mancanza dei fuochi con allegre compagnie riunite nella spiaggia della Lisaget ingolfarsi di tranci di pizze in arrivo e birre in lattina, Il momento clou della stagione coronato dallo sbandamento organizzativo.