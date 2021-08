CaligoTrombonave Exxx…Polzive Puledre in festa per l’idea della Crociera del Desiderio. Un gruppo di imprenditori in cerca del transatlantico.

Alcuni anni fa aveva avuto un successo formidabile, poi non ebbe più seguito. Era la “Crociera del Desiderio” pane per i denti di chi ricercava piaceri forti ed insoliti dove la parola chiave ruotava attorno al binomio sesso e godimento. A ridosso di ferragosto è rispuntata l’idea di riproporre la sarabanda delle puledre in mezzo al mare. Un gruppo di birbanti imprenditori friulano-veneti ha puntato gli occhi sulla Azamara Quest, un gigante dei mari in grado di ospitare a bordo oltre 690 viaggiatori in un tour per il mare Adriatico. Partenza da Venezia verso Ravenna per poi raggiungere le coste della Croazia e rientro una settimana dopo. A bordo, sale giochi private, piccantissime notti a tema, spazi comuni per lo scambio di coppia ed infine “pumping pool parties”.Costo per una cabina base circa 3.000 euri.

L’idea di questa crociera decisamente fuori dagli schemi si basa sul binomio sempreverde del turismo-sesso; sono sempre più numerosi, infatti, i viaggiatori appassionati che scelgono di frequentare villaggi o navi di questo tipo.