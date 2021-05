A Cartabianca, su Rai 3 è andato in onda un servizio sul centro vaccinale di Villa Manin di Codroipo. Riccardi ha ammesso le incertezze dei cittadini a sottoporsi all’inoculazione. Le prenotazioni sono scarse. La troupe è saluta in Carnia dove la maggior parte degli intervistati ha ammesso che il Vaccino non serve a nulla che in Carnia l’aria è buona.