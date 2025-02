E’ stato sicuramente uno dei professionisti più attivi in questa fase in cui si discuteva di “Piani oncologici Fvg” e delle intenzioni della regione di smembrare letteralmente la sanità isontina chiudendo le cardiologie dai presidi di Gorizia e Monfalcone. E’ l’ex direttore del Dipartimento chirurgico Alessandro Balani che spiega a “Il Piccolo” com’è riuscito a sventare (provvedimento di giunta) il pericolo dell’ipotesi malsana nei due nosocomi: «Vinta una battaglia, non la guerra – ricorda il dirigente – perché il problema della chiusura dell’unità di terapia intensiva cardiologica slitta a fine anno e rispetto al piano oncologico attualmente sui tavoli tecnici come i gravi tagli al nostro ospedale (Gorizia ndr) ancora non si sa nulla. Possiamo dire – commenta Balani – che le nostre proteste contro la chiusura della cardiochirurgia di Gorizia sono state ascoltate. Pensavano di fare dell’isontino un sol boccone invece il pasto si è rivelato inaspettatamente indigesto e a loro non è stato possibile ingoiarlo come avveniva abitualmente in passato. Se non ci fosse stata la ribellione del territorio promossa dai professionisti – afferma Balani – noi saremo qui a piangere sull’ennesima ingiustizia su Gorizia che avrebbe chinato il capo nella distrazione più totale. Questa volta hanno avuto paura». Conclude l’ex dirigente. Sul punto Cardiochirurgia interviene con una nota Sandra Savino, coordinatrice Fvg di Forza Italia, il partito dell’assessore Riccardi: «Non c’è nessuna guerra in corso né tantomeno un attacco alla sanità territoriale, il nostro unico obiettivo è migliorare la qualità dei servizi». Ma Balani ricorda la netta presa di posizione del consiglio comunale di Gorizia che ha detto NO all’ennesima rapina contro l’isontino. In quel momento i piani alti della regione hanno iniziato a ballare e qualche scossone si è avvertito pure nel capoluogo.