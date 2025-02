SondaggiPerVoltaggi Exxx…Polzive!!! Le rilevazioni mandano in sollucchero la Lega. Ma i BenitoRemix alzano il tiro: Il Veneto tocca a noi ed anche il sindaco di Treviso. Ciriani: “Sul Terzo mandato di Fedriga è ancora troppo presto”.

La Lega mette sul piatto i sondaggi (su Affaitaliani) per scoraggiare eventuali competitori “interni” che vorrebbero sfilare al Carroccio le presidenze delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per tal motivo i vertici hanno rilanciato a tambur battente le rilevazioni. Scrive in rete il segretario regionale Fvg Marco Dreosto: «Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si conferma nettamente il Governatore più amato d’Italia con una percentuale record del 67,1% in ulteriore crescita rispetto alla precedente rilevazione. E’ il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto un altro leghista, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 63%. La notizia che il nostro Fedriga è risultato il secondo Governatore piú amato dopo Luca Zaia – rende noto Dreosto – non è una sorpresa ma il frutto di anni di lavoro al servizio della comunità del Friuli Venezia Giulia». Tuttavia rumors dal primo congresso comunale di Treviso di Fratelli d’Italia riferiscono di un certo “gelo” rispetto ai sondaggi: Il senatore De Carlo, presidente regionale dei Benito Remix veneti ha precisato: “Siamo il primo partito in Italia e in Veneto ci meritiamo di poter esprimere un nostro candidato governatore. Se non lo esprimeremo avremo un gran numero di consiglieri e assessori per essere decisivi”. In quanto al Friuli, il ministro Ciriani spegne sul nascere gli entusiasmi in casa Lega per Fedriga: «Manca ancora troppo tempo tempo, non c’è alcuna fretta di decidere chi sarà il candidato governatore per le prossime regionali». In realtà i meloniani partono da queste cifre: “Col 30% guidiamo soltanto tre regioni“ (Marche con Acquaroli, Abruzzo con Marsilio e Lazio con Rocca). La Ducetta è infatti convinta che il suo partito sia sottorappresentato nel governo locale.