UdineBeduina Exxx…Polzive!!! Cresce la tensione per la moschea abusiva di viale Ungheria. I musulmani taroccano un numero civico. Coperte coi cartoni e con scaffalature le vetrine.

Anche ieri, sabato, c’è stato un notevole via vai di persone nella zona di via Bertaldia angolo viale Ungheria. L’ex negozio a uso commerciale che vendeva articoli per computer si è trasformato in centro di preghiera per i musulmani. Una moschea a tutti gli effetti visto che dalle testimonianze di alcuni residenti, per non dare nell’occhio, i fedeli non si inginocchiano ma pregano in piedi (vedi foto). Inoltre per nascondere la visuale ai passanti o ai curiosi, le vetrine sul lato viale Ungheria sono state coperte da scaffali e cartoni. Cosa devono nascondere? E’ evidente che si tratta di un centro “culturale” non autorizzata e quindi abusivo per via della destinazione d’uso che se ne fa. E, a quanto risulta, sarebbe stato taroccato anche il numero civico (66) che indica l’ingresso ai fedeli. I residenti sono indignati per via dei mancati controlli che la Polizia Locale, così solerte con il “Multometro”, ignora. Chi ha concesso un nulla osta a un centro di preghiera mascherato da moschea? il caso è di una gravità assoluta visto che la zona presenta livelli di degrado già molto alti.