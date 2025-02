AzziAzziCoradazzi Exxx…Polzive!!! La prima parentopoliFVG del 2025 dove? Ma a Forni di Sopra! Il sindaco ostaggio delle promesse elettorali. Premiato con un affidamento diretto a “Vivaradio” e senza gara l’impegno di un candidato trombato nella lista “Forni da Vivere”.

Pur se trombato (21 preferenze con la lista “Forni da Vivere”) l’impegno del candidato F. Cella viene premiato dall’amministrazione comunale di Forni di Sopra. Quali sono i profili parentopoleschi della triade? Tutto ruota attorno al nome “Comis” cui Filippo è imparentato. Subito dopo le elezioni la zia (T. Comis) del candidato invia una mail al sindaco in cui si allega l’offerta per la “campagna radiofonica” su 4 emittenti gestite da Vivaradio: acquisto di 50 spot da 30″ cadauno. Costo 2.000 euri.

Per il neo sindaco di Forni di Sopra, Idro Coradazzi il 2025 si apre con l’impegno di onorare le cambiali che ha, figurativamente, sottoscritto in campagna elettorale. E i dettagli riportano un caso clamoroso di “risarcimento” attraverso un affidamento diretto a una società concessionaria di emittenti radiofoniche (VIVARADIO) per la divulgazione di spot promozionali. Per vincere, Idro Coradazzi aveva attinto al supporto della “Idroelettrica”, alle giravolte di esponenti della Lega locali e ad alcuni candidati (nella lista Forni da Vivere) imparentati con gli agenti della concessionaria “Vivaradio”. I profili del risarcimento elettorale emergono in tutta la loro parentopoli nella determina del 27 dicembre dello scorso anno: “Campagna pubblicitaria per l’attività promozionale delle manifestazioni organizzate dal comune di Forni di Sopra. Pianificazione di spot pubblicitari da inoltrare su “Radio Wow”; “Radio Easy Rock”; “Euroregione News”; “Radio 80” e “Radio Company”. Totale 2.000 euri”. Il responsabile del settore (Coradazzi) ricorda che è stata effettuata un’indagine di mercato “informale”. Tuttavia non vengono riportati nomi delle altre concessionarie, pertanto si presume che l’affidamento sia diretto. Alla fine della fiera, il candidato F.Cella è il figlio di F. Comis sorella dell’agente di zona di Vivaradio (T.Comis). Non è stato eletto ma il suo impegno viene comunque riconosciuto dal sindaco attraverso le vie “secondarie” degli affidamenti diretti. Il primo caso di parentopoli del 2025, non poteva che maturare in Carnia bel suol di pestilenze. Nel frattempo i manigoldi di leopost stanno organizzando per domenica 9 febbraio una seconda spedizione sul Varmost. Turismo, magheggi, centro benessere e i lavori del municipio.Oltre che questo caso di “Parentopoli dolomitica”. saranno al centro della scaletta del 9 febbraio.