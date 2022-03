AusirFvg Exxx…Polzive!!! Eletti i primi 12 sindaci dell’assemblea dell’autorità unica per i servizi idrici. Dovranno rinnovare il goloso Cda e il presidente da circa 7.000 euri-mese

Come anticipato su queste pagine, sono in corso, in queste settimane, le operazioni di rinnovo degli organi di governo dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici del Friuli Venezia Giulia. Ieri sera a Pasian di Prato è stata convocata l’assemblea locale (sono 4) “Centrale”. I sindaci che sono stati eletti sono: Pietro Valent (qui in foto col presidente della Comunità Collinare Bottoni e alla sindaca di Monfalcone Cisint), Roberta Moro, Andrea Dri, Dino Giacomuzzi, Emiliano Canciani, Franco D’Altilia, Daniela Briz, Elisa Giulia De Sabbata, Marco Lenna, Giuseppe Tellini, Alberto Urban e Amedeo Pascolo. Fontanini componente di diritto essendo sindaco di capoluogo di provincia e uno dei 6 comuni col più alto numero di abitanti della regione (lodo Cisint).

In attesa degli esiti delle altre riunioni, va ricordato che la nuova composizione dell’assemblea regionale eleggerà il Cda e, di conseguenza, il presidente. Da quest’anno il presidente riceverà un’indennità di carica pari a quella del comune capoluogo di provincia: 6.800 euri/mese. La normetta regionale che ha allargato a 6 i comuni che fanno parte di diritto dell’assemblea, ha destato non pochi sospetti. Guarda caso Monfalcone e Sacile, ma soprattutto Monfalcone.

L’Assemblea regionale d’ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui: a) venti Sindaci eletti dalle quattro Assemblee locali, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall’Assemblea locale “Centrale”, di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall’Assemblea locale “Occidentale” di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall’Assemblea locale “Orientale goriziana”; un Sindaco è eletto dall’Assemblea locale “Orientale triestina”; b) sei Sindaci dei Comuni della Regione. I capoluoghi di provincia e i 2 col più alto numero di abitanti”. Fra questi due, guarda un pò…c’è appunto Monfalcone (l’altro è Sacile).