CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Tarvisio il primo prototipo friulano dell’annuncio di Villa Gernetto: Lega e Forza Italia assieme. Baritussio in mezzo al guado. Pronta la lista dell’azzurro Carlantoni

Nella pagina di Leopost di ieri è stato dato il giusto risalto al prototipo studiato a Villa Gernetto (Monza) da Berlusconi per incoronare Salvini erede der Silvio Nostro: “Noi con l’Italia” che, tradotto in lingua friulana, vuol dire l’autonomismo della Lega saldato all’Atlantismo dei moderati di Forza Italia e ProgettoFvg. A Tarvisio anticipano i tempi e, data delle elezioni permettendo, nel quartier generale di Mazzolini hanno già disegnato il telaio elettorale per le prossime comunali: Lega, Forza Italia per Zanette sindaco e ProgettoFvg a sostegno del sindaco uscente. Un prototipo sul quale gli addetti ai lavori osservano il germoglio con molti interesse. In questo senso divampa la questione Fratelli d’Italia cui il coordinatore per l’Alto Friuli Franco Baritussio ha assicurato che la compagine dovrà stare nel centrodestra, non ci sono alternative. Ad oggi, tuttavia, conferme non ve ne sono, si sa solo che in questa fase pre elettorale i Patrioti non hanno mai perso l’occasione per smarcarsi dalla coalizione. In realtà a Tarvisio c’è un precedente illuminante ed è quello della famosa variante “Dell’Angelo” votata in consiglio comunale nel dicembre scorso. Il gruppo di Fratelli d’Italia con Baritussio e Isabella Ronsoni aveva proposto un progetto di villaggio austriaco alla variante. Al momento del voto, Forza Italia e Lega sono usciti dall’aula. Lo strappo è stato certamente doloroso e le ferite non sono ancora state rimarginate. Al momento il dialogo è compromesso.

In quanto all’ex sindaco Renato Carlantoni viene data per certa la definizione della sua lista. Segretissimi i nomi anche se i rimbalzi alpini parlano di presenze di “peso”, quali Egon Concina e Raffaella Taddio. Resta alla finestra l’ex renziano Herbert Rosenwirth il quale assicura di non aver deciso ancora chi sostenere.