MazzetteItaliche Exxx…Polzive!!! Linea corrotta Alcamo-San Donà: I candidati pagavano fino a 20mila euri per vincere un concorso in Polizia o Vigili del fuoco. I nomi.

Il sistema dei concorsi truccati per Polizia e Vigili del Fuoco scoperto in Sicilia (Alcamo) aveva raggiunto anche il Veneto Orientale. Andrea Doretto di San Donà di Piave (Ve) è stato raggiunto da un provvedimento di obbligo di dimora nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Trapani su un giro di raccomandazioni, con tangente, per superare i concorsi per diventare poliziotto e vigile del fuoco. L’indagine riguarda delle irregolarità nei concorsi in polizia e nei vigili del fuoco. Uno degli indagati, Giuseppe Pipitone, sfruttando le proprie conoscenze all’interno delle amministrazioni pubbliche e la sua nomina in una sottocommissione di esame si sarebbe impegnato a sponsorizzare alcuni partecipanti a concorsi pubblici. Se poi avesse vinto il concorso, il candidato avrebbe dovuto pagare settemila euro. Indagato, a piede libero, anche un vice prefetto che è stato in servizio al dipartimento dei Vigili del fuoco del ministero dell’Interno, Claudio Balletta, due anni fa venne arrestato per un’inchiesta simile dalla procura di Benevento. Le intercettazioni hanno svelato la consegna in anticipo ai candidati dei test preselettivi dei concorsi. Dietro, un giro di denaro: ogni candidato avrebbe pagato dai 10 ai 20 mila euro. In carcere finiscono Giuseppe Pipitone, 54 anni, di Alcamo. Agli arresti domiciliari l’alcamese Vincenzo Faraci, 47 anni; Filippo Alessandro Lupo, originario di Marettimo, 59 anni, e Francesco Renda, pure lui nato ad Alcamo, 26 anni. Obbligo di dimora per Vittorio Costantino (Palermo), 53 anni, Roberto Di Gaetano (Alcamo), 21 anni, Mauro Parrino (Alcamo) 29 anni, Antonino Pirrone (Alcamo) 24 anni, Davide Castrogiovanni (Alcamo), 26 anni, Silvia Pisciotta (Erice), 31 anni, Giacomo Rizzotto (Salemi), 29 anni, Mattia Turin (Dolo) 26 anni, Andrea Doretto (San Donà di Piave), 31 anni, Alessio La Colla, (Alcamo), 28 anni. Le indagini sono partite da una serie di esposti dei sindacati di base dei vigili del fuoco. Gli investigatori hanno accertato la presenza nella graduatoria finale di approvazione dei risultati del concorso per vigili del fuoco di tutti i nominativi riportati nell’elenco sequestrato a casa di uno degli indagati. Insomma, bastava pagare per essere sicuri di vincere.