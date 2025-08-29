AttentatoAbbassato Exxx…Polzive!!! Nessun piano dell’ISis per colpire il Papa a Trieste. Il turco Hasan Uzun resta in carcere ma non sarebbe inserito in circuiti correlati al terrorismo internazionale. C’erano dei complici?

E’ in carcere da almeno sei mesi il turco sospettato di aver lasciato nel bar della stazione ferroviaria di Trieste, circa un giorno prima dell’arrivo in città del Santo Padre (6 luglio), una valigia al cui interno è stata trovata una pistola. Del fatto si occupò subito l’antiterrorismo e ne scaturì un innalzamento del livello di allerta. La notizia del ritrovamento dell’arma venne riportata dal TG1 che diffuse un video della telecamera di sorveglianza del locale che mostrava l’uomo mentre abbandonava il bagaglio vicino a un tavolino. I sospetti e il timore erano che l’arma fosse destinata nell’ambito di un possibile attentato al Pontefice. Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato all’individuazione di un 46 enne turco i cui dettagli sono apparsi oggi, venerdì, sul quotidiano “Il Piccolo”. Secondo i riscontri della Polizia, l’uomo arrestato non sarebbe affiliato a “circuiti criminali correlati al terrorismo”. Gli inquirenti fanno sapere che “non è emersa alcuna evidenza di piani per uccidere il Papa”. In ogni caso, l’uomo resta dietro le sbarre in custodia cautelare con le accuse di detenzione e porto abusivo di armi. E’ ora detenuto al Coroneo di Trieste dopo un passaggio nel carcere di Milano. La sua nuova legale, Lucrezia Chermaz (già candidata al Parlamento europeo per Alternativa Popolare) è in attesa di un colloquio più approfondito con l’interprete, dopo due conversazioni in cui l’assistito ha respinto gli addebiti a suo carico. Le Forze dell’ordine procedono con le indagini degli inquirenti soprattutto alla ricerca di possibili complici. Si cercano due persone che in quei frangenti si sarebbero avvicinate al luogo deve è stata trovata la valigia e maneggiato il bagaglio.