Nuovi episodi di risse e violenza fra bande di minori stranieri ospitati alla Casa dell’Immacolata di Udine. Il comune, malgrado le denunce dei cittadini e delle TV (figurazza atomica sulle reti nazionali con gli stranieri che saltavano i cancelli sotto le telecamere della TV e un’assistente che negava…), non è in grado di tenere sotto controllo la struttura. In Tv è stata smascherata la superficialità e l’incapacità del presidente della Fondazione “Don De Roja”, Vittorino Boem di gestisce la struttura. Il danno arrecato ai residenti, all’immagine della città è incalcolabile. E ieri sera si è verificata una nuova rissa fra stranieri. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e una camionetta dei vigili del fuoco. Ormai i casi sono frequentissimi. E allora perché continuare a tenere in piedi una struttura se la Fondazione non è in grado di controllare i residenti? Per puro calcolo pecuniario? ai danni della città? Sul punto interviene il consigliere di Fratelli d’Italia Antonello Pittioni: «La situazione della Casa dell’Immacolata è ormai insostenibile. Le continue segnalazioni dei residenti e le immagini che documentano le modalità di gestione dell’accoglienza da parte del sig. Boem confermano ciò che da tempo denunciamo: il quartiere sta vivendo un degrado che non è più accettabile. I cittadini sono esasperati e pretendono interventi concreti. Non è ammissibile che, mentre per qualsiasi pubblico esercizio che arrechi disturbo alla quiete pubblica si prevedono sanzioni e, nei casi più gravi, la chiusura, nel caso della Casa dell’Immacolata non vengano assunti provvedimenti incisivi. Per rispetto dei residenti e della vivibilità della zona, chiediamo al Sindaco Alberto Felice De Toni e all’Assessore Gasparin di assumersi le proprie responsabilità politiche e amministrative, e al Questore e al Prefetto di Udine di intervenire con la massima urgenza affinché venga garantito l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità. La città ha bisogno di regole chiare, uguali per tutti, e di istituzioni che sappiano farle rispettare». Conclude Antonio Pittioni Vice Capo gruppo FDI Udine.