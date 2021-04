AstraPerTiziana Exxx…Polzive!!! Bufera vaccinale sull’assessore Tiziana Gibelli. Annuncia che sarà vaccinata, e boccia Riccardi: “Bisogna fare una seria campagna di comunicazione sulla vaccinazione”. Esplode la rete. Catastrofe ForzaTragica. Esclusivo

L’assessore Gibelli, oltre al vaccino, fa sapere che occorre fare una “seria campagna di comunicazione e informazione sulla vaccinazione”. Evidentemente ciò che Vileda-Riccardi sta compiendo in questi giorni è insufficiente. Bocciato. Forza Tragica nel caos più totale e il neo presidente della Conferenza delle regioni Fedriga, impacciato.

Prima il caso dei numeri sulle terapie intensive, lo scontro con gli anestesisti, medici dirigenti e la maggior parte delle categorie sindacali, poi i vaccini. Gli esponenti azzurri nel governo della regione Friuli VG sono finiti nel tritacarne dell’emergenza. Dopo Riccardi, è la volta dell’assessore Tiziana Gibelli da Polcenigo di Pordenone, catapultata a Trieste da Milano in virtù di corsie preferenziali pilotate dagli stagionati Sandra Savino e Franco Dal Mas. L’assessora alla cultura sabato scorso aveva annunciato che: «Il 15 maggioio #sarò vaccinata con #Astrazeneca in regione Fvg e che tra un mesetto potrò ricominciare gradualmente a fare una #vitanormale». Appena la Gibelli ha schiacciato il pulsante di invio, in rete 〈su twitter〉 è scoppiato il finimondo. Dai NoVax ai nipotini del IX Corpus titino è stato tutto un vomitaggio di insulti contro l’assessora alla cultura del Friuli VG. Alcuni commenti sono irriferibili, altri invece, fanno parte del regolare armamentario mediatico. Nessuna novità. In ogni caso, sul quotidiano locale di oggi vengono raccolte le repliche della Gibelli agli attacchi: «Si è trattato di un insulto congegnato – riferisce l’assessore a Giacomina Pellizzari – è successo tutto nel giro di pochi minuti, sabato sera. Ho risposto a una persona che non voleva fare l’AstraZeneca e da lì è partito tutto, ho bloccato alcuni messaggi». Le reazioni erano state determinate dal fatto che l’assessore aveva fatto capire che chi non si vaccinerà resterà fiori dai teatri. Gibelli smentisce.