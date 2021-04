FondazioneGajarda Exxx…Polzive!!! Rinnovo cariche della mangiatoia friulana. Graziano Tilatti tuona: ‘In tempi di crisi si riducano i compensi del Cda”. Il presidente Morandini tira 85 mila euri anno. Esclusivo

Gli organi statutari della Fondazione costano 561mila euri-anno. Sono composti dagli organi di indirizzo 〈in 20〉, dai 3 componenti del collegio sindacale e i 9 componenti del Cda che sono costati 322 mila euri (bilancio 2019). Al presidente Morandini viene riconosciuto un compenso di 85 mila euri-anno, ai 2 vice presidenti 36mila€ ciascuno (Flavia Brunetto e Gianfranco Favaro) e ai consiglieri 19mila. Oltre a una medaglia di 200 euri per ogni seduta di Consiglio. Il presidente degli artigiani Graziano Tilatti chiede, giacchè siamo in tempi di crisi, una revisione dei compensi.

Manca poco più di una settimana al rinnovo delle cariche della Fondazione Friuli, gioiello e simbolo della frugalità friulana stritolata sull’altare della cuccagna udinese. Il Cda passerà da 9 a 7 componenti. Con due certezze. il presidente resterà Morandini e il vice, per compensazione geografica, l’avvocato di Pordenone Bruno Malattia. Su queste pagine il caso Fondazione è stato scomodato a causa della svendita e del trasferimento a proprietà extra regionali dello storico palazzo di Via Manin a Udine. Su Leopost si scriveva: “Svenduto a un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore. Venne acquistato negli anni ’90 per circa 7 milioni di euri, ristrutturato a suon di foglie d’oro nel 2015, e venduto a un fondo piemontese per 3 milioni e 800mila euri”. L’operazione è stata ricordata sul Messaggero Veneto di ieri da Graziano Tilatti, componente dell’organo di indirizzo della Fondazione ed espressione delle Camere di Commercio. Il presidente degli artigiani, senza voler entrare in polemica con i vertici, ribadiva di «non aver condiviso le modifiche staturarie, il mancato acquisto del palazzo del Monte di Pietà, storica sede della Fondazione e l’opportunità di una riduzione dei compensi dei presidente, consiglio di amministrazione e organo di indirizzo in considerazione della difficilissima situazione che stiamo vivendo».