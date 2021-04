VeleniAlpini Exxx…Polzive!!! Daniele Ariis verso la presidenza della Comunità. Carnia Lacerata. Accordo Lega-Pd, patrioti divisi. Il caso Lenna-Boschetti. I nomi dei 15 sindaci firmatari della convocazione di domani. Esclusivo

Ivan Pascolo, esponente di vertice della Lega dell’Alto Friuli era stato facile profeta a mettere in guardia gli amministratori dopo la fumata nera del febbraio scorso: “Carnia puntualmente divisa, altro spettacolo teatrale messo a segno dai soliti noti della montagna 〈…〉, lasciate che siano i Sindaci da soli a costruire il futuro del nostro territorio, siamo in quattro gatti e nei piccoli territori montani come il nostro le logiche partitiche devono essere messe da parte”.

Purtroppo così non è andata e la prospettiva Ariis presidente della nuova Comunità voluta dall’assessore regionale Roberti, germoglia in un contesto fortemente influenzato da Trieste e Roma. La decisione di accelerare sulle divisioni carniche è stata presa la settimana scorsa fra Bubisutti, Lenna, Ariis e Boschetti. Un clamoroso accordo Lega e Pd per eleggere il sindaco di Raveo contro il collega Brollo di Tolmezzo. Roberti-Fedriga impacciati.

In realtà, nella partita è entrato anche il sindaco di Villa Santina Domenico Giatti, firmatario pro Ariis e vicino a Fratelli d’Italia 〈in Friuli denominato Fratelli di Poltrona〉. Un potente braccio di ferro che consegna la Carnia ai visitors e che passa sopra la testa dei cittadini per tornaconti personali. Il sindaco Ariis come merce di scambio per le prossime regionali cui aspirano in molti. Il punto è lì. E i rimbalzi delle valli non fanno altro che confermare l’intensa attività degli aspiranti in corsa per Trieste. Com’è naturale Boschetti tenterà il bis ma la competizione potrebbe arricchirsi della presenza del sindaco di Forni di Sopra 〈12mila euri di rimborsi spese per missioni〉 che ha trovato una grande intesa con Daniele Ariis. Ai candidati alle regionali fa comodo avere dalla propria parte un presidente di comunità: 28 comuni sotto il proprio controllo. In questo senso si leggono i nomi dei firmatari del documento di convocazione dell’assemblea per domani. La prima firma è quella di Daniele Ariis, a seguire De Crignis, Lino Not, Stefano De Antoni, Erica Gonano, Valter Fracas, Domenico Giaffi, Coriglio Zanier, Anna Lenisa, Ermes Petris, Laura Zanella, Mattia Manlio, Battista Molinari e Franco Menegon. Strategicamente osservatori i sindaci Lenna e Coradazzi, che voteranno per Ariis. Carnia lacerata. E i moniti del profeta Pascolo.