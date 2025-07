AssunzioniInterrogazioni Exxx…Polzive!!! 7 consiglieri di opposizione presentano interrogazione alla giunta sul caso della dipendente M.B. assunta con “spintarella” dai BenitoRemix. A che titolo l’ex addetta continua ad essere presente negli uffici regionali? Quali azioni attiverà la regione per recuperare i compensi indebitamente percepiti?

L’interrogazione è firmata dai consiglieri regionali Moretti, Mentil, Fasiolo, Martines, Pisani, Carli e Russo. Nel merito si rileva: “Appreso a mezzo stampa (…) dell’assunzione in categoria D (per il cui accesso è previsto il possesso di laurea) a far data dal 5 settembre 2023 secondo l’iter di legge e appreso dalla sentenza del TAR che: a far data dal 1 ottobre 2023 il Presidente del gruppo consiliare FdI aveva richiesto la modifica dell’originario contratto di lavoro dell’addetta da part time a tempo pieno nonché dell’inquadramento dalla cat. D alla cat. C, e che successivamente – dal 1 agosto 2024 – la stessa fosse passata a ricoprire il posto di addetta di segreteria, di nuovo in categoria D, del Presidente della II commissione permanente Markus Maurmair, secondo l’iter di legge che prevede l’esplicita richiesta dello stesso. Considerato che: a seguito della intervenuta modifica alla composizione del Consiglio regionale, con le dimissioni del consigliere regionale Alessandro Basso in data 16 aprile 2025, a seguito dell’elezione a Sindaco del Comune di Pordenone, sono variate in parte anche le composizioni delle commissioni consiliari, e nelle sedute del 5 maggio 2025 la I Commissione e la II Commissione hanno eletto quali loro Presidenti rispettivamente i consiglieri Markus Maurmair e Stefano Balloch. Pertanto la posizione di addetto di segreteria del Presidente Maurmair in I Commissione non sia più ricoperta e che l’ex addetta continui ad essere presente negli uffici del Consiglio regionale. Ritenuto che, a seguito dell’atto di decadenza che la Sentenza ha confermato, l’Amministrazione regionale debba porre in essere ogni iniziativa a propria tutela. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali INTERROGANO il Presidente della Regione per conoscere: se sia a conoscenza dell’accaduto descritto in premessa; quali iniziative l’Amministrazione stia mettendo in atto rispetto a quanto accaduto rispetto alla correttezza di applicazione delle vigenti norme, nonché in termini di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie affinché queste accertino eventuali responsabilità amministrative o penali personali; quali azioni l’Amministrazione intende porre in essere per il recupero di quanto indebitamente percepito dall’ex dipendente”.