ArrostoFerragosto Exxx…Polzive!!! A Udine Venanzi prepara la riscossa degli illuministi. Saro-Colautti calano De Toni. Fontanini all’angolo. Fedriga teme la sconfitta nella bassa friulana: “consiglia” un riduttore sui pozzi domestici.

Fedriga, annusata l’aria di rivolta nella bassa friulana sulla questione pozzi artesiani, ha cambiato registro ed ha firmato un decreto che “consiglia” di installare un riduttore che limiti la portata dell’acqua invece dell’obbligo del dispositivo a farfalla. La situazione, per il centrodestra, è sempre più complicata e, se alle politiche il risultato può risultare scontato, alle amministrative e regionali del prossimo anno nulla è certo. Il progetto della fonderia a San Giorgio di Nogaro, il caos a Grado, il disordine udinese, la sconfitta a Codroipo e la figuraccia sull’Asp Moro, l’amianto a Pocenia e l’ospedale di Palmanova, sono petardi che fanno perdere il sonno ai colonnelli della coalizione. Il documentario triestino narra di violenti scazzi tra il presidente Fedriga e alcuni assessori. A pochi mesi dalle elezioni regionali e comunali di Udine la situazione è fuori controllo. Nel capoluogo friulano non sanno come fare per scaricare Fontanini. Dopo che Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi si sono accordati col Pd cittadino, il candidato De Toni si trova senza copertura politica. Per questo motivo il negoziato per far digerire l’ex rettore al centrodestra è affidato a Colautti che vanta ottime relazioni con l’assessore regionale Bini (ha guidato la sua segreteria per un periodo). In tal caso e indirettamente, si troverebbero di nuovo assieme Saro e Bini pronti a far fuori l’impresentabile Fontanini. Ma dovranno fare i conti con un centrosinistra ben intonato per le prossime elezioni. Il comunicato di ieri riferisce che: Azione, Articolo uno, Cittadini per il presidente, Italia viva, Costruire futuro, Open Fvg, Partito democratico, Partito socialista italiano, Prima Udine, Sinergia civica e Sinistra italiana avrebbero trovato un accordo unitario sul programma: “uomini e donne che hanno deciso di mettere al servizio della città le proprie competenze con passione e determinazione, per scrivere insieme un programma e formare una squadra che possa finalmente far tornare Udine capitale del Friuli (…), per darle finalmente anima, identità e arti con cui stringersi agli altri corpi che formano il nostro territorio”. Udine non deve essere vista “come merce di scambio fra partiti, con candidati sindaci che dipendono dalle candidature regionali o politiche oppure calati dall’alto”. Logico pensare – come riporta “Udine Today” – che per Simona Liguori (Cittadini), Riccardo Rizza (Italia viva), Pierenrico Scalettaris e Augusto Burtulo (Azione), Enrico Bertossi, Giovanni Marsico ed Ester Soramel (Prima Udine), Antonella Eloisa Gatta (Costruire futuro), Sara Rosso (Open Fvg), Cristina Nazzi e Claudio Attinà (Articolo uno), Andrea Castiglione (Psi), Serena Pellegrino e Sebastiano Badin (Sinistra italiana), Enzo Martines, Cinzia Del Torre e Paolo Coppola (Partito democratico), Aurelio Ferrari (Sinergia civica), l’ipotesi De Toni sia da scartare. Ragionando su questa logica gli indizi portano a pensare che la leadership dei progressisti friulani (o almeno di quelli che hanno firmato) possa essere affidata ad Alessandro Venanzi.