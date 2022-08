ArrostoFerragosto Exxx…Polzive!!! Assalto ai tavoli per firmare la lista “Vita” dell’udinese Ugo Rossi. Stasera i nomi dei capilista proporzionali PD.

A Pordenone i sentori del dissenso ai vaccini e al 5g si sono materializzati nella raccolta firme per la presentazione della lista “Vita” alle prossime elezioni politiche. A testimonianza che la spinta della protesta fra i cittadini è ancora alta, in pochissimo tempo sono state raccolte oltre 300 firme al tavolo di piazzetta Cavour. La neonata lista Vita fa capo all’ex deputata grillina Sara Cunial e vede la partecipazione dell’udinese Ugo Rossi, il sospeso consigliere comunale di Trieste che sta partecipando attivamente alla campagna. Rossi è soddisfatto della risposta sorprendente dei cittadini: “Avevamo in programma altri banchetti ma non sono necessari perché abbiamo già raggiunto il numero massimo di firme necessario”. A giudicare dall’interesse pordenonese, non è escluso che il 25 settembre ci possano essere delle sorprese. Soprattutto nella ripartizione dei seggi proporzionali camera.

Nel frattempo in casa PD, come si legge su Il Piccolo, saranno definite entro domani mattina le liste dei nomi per i proporzionali. Tutto ruota attorno al binomio Rojc-Russo, dove quest’ultimo porterebbe con sé il vantaggio di un alto numero di preferenze e il formidabile rapporto con Letta, Se la discussione sulle candidature agli uninominali è rinviata ai prossimi giorni, come fa sapere la segretaria del PD triestino Caterina Conti, ai proporzionali l’unica certezza è la collocazione di Serracchini capolista alla Camera e, non improbabile, un’ulteriore candidatura al sud per far scattare un eventuale terzo in Friuli. In questo caso, per il principio della quota di genere, il secondo posto doveva andare a Franco Iacop, poi invece è spuntato il nome di Cristiano Shaurli, seguito da quello di Tatiana Rojc. La doppia candidatura di Serracchiani potrebbe consentire alla rappresentante slovena di ritornare in parlamento: optando per il seggio in meridione, farebbe scattare il secondo (Shaurli) ed assorbire la terza in lista. Impresa non semplice perché bisogna sperare in un risultato del Pd in Friuli attorno al 27/28%. Questo scenario scivolerà sul tavolo di Letta questo pomeriggio, assieme al nome di Francesco Russo capolista al Senato proporzionale. Il nodo sta qui, giacché se al posto del consigliere regionale Dem, Letta scegliesse Rojc capolista al Senato, allora Russo rifiuterebbe ogni candidatura, anche quella di secondo dietro Serracchiani alla Camera. In quanto agli uninominali, sia Camera che Senato, tolti i nomi del costruttore Petrucco e dell’ex rettore triestino Fermaglia, la partita si limita a diventare un test importante per le regionali. Iacop, dopo lo sgarbo di Shaurli, potrebbe compiere una prima verifica in vista della sua candidatura alle regionali (anche se spunta il nome della giornalista triestina Botteri). Quindi su 12 seggi, 2 o 3 potrebbero finire al PD; incertezza sul Movimento 5 Stelle, il resto al centrodestra.