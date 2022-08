MissioniElettorali Exxx…Polzive!!! Fontanini punta sul sagrone di Friuli Doc: impegna 44 mila euri sui giornali del gruppo Gedi per l’autopromozione.

Fontanini teme che quello prossimo sia l’ultimo Friuli Doc della sua disastrosa amministrazione nel capoluogo friulano. I dubbi sono fondati giacché, con la scusa del “recupero delle presenze mancate nel 2020 e 2021”, gli uffici di palazzo D’Aronco hanno scomodato perfino le missioni europee per raggranellare i fondi destinati a pubblicizzare il sagrone d’autunno. Si tratta di 44 mila euri, iva inclusa, impegnati per la pubblicazione del messaggio pubblicitario per 3 uscite a pagina intera sulle testate del gruppo GEDI, ovvero Messaggero Veneto che tornerà utile per la prossima primavera. I giornali sono: La Repubblica- La Stampa- Il Secolo XIX – Gazzetta di Mantova- Provincia Pavese- Corriere Alpi- Il Mattino di Padova- Nuova Venezia- La Tribuna di Treviso- Messaggero Veneto- Il Piccolo- Gazzetta di Reggio- Nuova Ferrara- Gazzetta di Modena- Il Tirreno- Sentinella Canavese. I fondi rientrano nella cosidetta missione 7, ovvero, “Promozione della città in chiave turistica con particolare attenzione all’area del nord est e della Mitteleuropa”. Una cifra importante che andrà a sommarsi agli importi che, gli editori friulani sperano, il comune dovrà destinare alle testate locali. La scadenza del mandato del sindaco è ormai agli sgoccioli perciò Friuli Doc diventa una formidabile opportunità di autopromozione e, fanno sapere dal palazzo: sarà predisposto un piano integrato di comunicazione che prevede l’utilizzo di canali TV locali, radio, stampa locale e nazionale. L’investimento è fondamentale per il centrodestra friulano che rischia di perdere il capoluogo della provincia più importante di tutta la regione.