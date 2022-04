ArpaFelix Exxx…Polzive!!! Dopo la figuraccia col pensionato Stellio Vatta, Scoccimarro corre ai ripari: Incarico fiduciario di direttore ad Anna Lutman. Il nodo centraline a San Vito. Interpellanza in Consiglio comunale.

Grazie a una modifica alla legge del 1998, il direttore generale dell’Agenzia regionale per l’Ambiente è assegnato attraverso nomina fiduciaria. Nessun concorso o selezione. Bastano i titoli e il gioco è fatto. La giunta regionale ha approvato stamattina la delibera di indirizzo e nominato Anna Lutman, già direttore scientifico, nuovo direttore generale dell’agenzia. Prenderà il posto del facente funzioni Roberto Visintin che aveva sostituito Stellio Vatta, il direttore che tirava le mesate pur essendo in pensione e nel disinteresse di tutti. Sulla scrivania del nuovo direttore, il cui compenso si aggira attorno ai 140mila euri/anno, scivolerà la nebulosa vicenda Kronospan. Recentemente è stata risolta la convenzione con una RTI spagnola per il servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione della qualità dell’aria il cui servizio è sospeso dal 15 aprile. Ma sul nuovo direttore pesa come un macigno la questione centraline nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito. L’area è diventata terreno infuocato per via dell’ampliamento della Kronospan, la ditta austriaca che dovrà costruire tre ciminiere per bruciare scarti di legno. I consiglieri comunali, Iacopo Chiaruttini, Luigi Sandri e Valerio Delle Fratte hanno depositato un’interpellanza da presentare al sindaco Bernava il 28 aprile prossimo, data dell’adunanza comunale. I tre consiglieri chiedono certezze rispetto alle centraline dopo le promesse da marinaio che Bernava ha fatto in campagna elettorale:

“Da oltre 20 anni sono stati richiesti, a più riprese, sistemi di monitoraggio degli inquinanti

per il territorio comunale sanvitese; dette richieste non hanno avuto, negli anni, la necessaria attenzione, o hanno portato ad una sottovalutazione dei pericoli paventati per la salute, dovuti alla

esposizione ad aria insalubre dovuta a svariate sorgenti emissive;

considerato che (…) ad oggi risulta installata una sola centralina rispetto al sistema di rilevamento multiplo presentato a più riprese a questo consiglio comunale così come attraverso gli organi di

stampa; i dati di queste rilevazioni sono ad oggi sconosciuti e ritenuto non più rinviabile il processo di rilevamento, interpella il Sindaco per sapere: a che punto siano l’acquisto e l’installazione produttiva delle centraline promesse (5) e se i dati siano conosciuti dagli Enti interessati al controllo della qualità e alla tutela dell’ambiente”.

Quali verifiche sono state compiute dall’Arpa in questi mesi? Chi è in possesso degli esiti dei rilevamenti? Come si può pensare di ampliare uno stabilimento che deve bruciare tonnellate di scarti di legno senza avere in mano alcun parametro? A queste domande dovrà rispondere il sindaco e di riflesso l’Arpa che ancora non ha fornito nessun elemento comparativo. Fino ad oggi l’unica centralina fissa installata nella bassa pordenonese si trova a Morsano a circa 10 Km di distanza. L’unica, sulle 5 promesse dalla giunta Bernava per la zona Ponte Rosso di San Vito, è stata fissata solo pochi mesi fa, ma nulla è trapelato sul monitoraggio.