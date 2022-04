SqualiIndustriali Exxx…Polzive!!! Furiosa lotta per il potere confindustriale Fvg: Mareschi Danieli e il ducetto Agrusti (Saro) in corsa per la successione a Bono.

Dopo la caduta di Giuseppe Bono dai vertici di Fincantieri, si apre la lotta per la sua successione alla presidenza di Confindustria Fvg. L’ex AD di Fincantieri aveva già terminato il mandato dalla carica confindustriale lo scorso anno, poi, forzando lo statuto e contro i voleri di Confindustria Nazionale, era stata trovato l’escamotage della proroga-reggenza al più anziano del consiglio (Bono 78 anni) grazie alla rinuncia del vice presidente Contessi. In quella circostanza il più grande sponsor di Bono era stato Michelangelo Agrusti (già arrestato nel ’94 a Roma ed ora sotto i riflettori della Procura di Treviso con l’accusa di aver corrotto un alto ufficiale della tributaria) oggi presidente di Confindustria Alto Adriatico che, prima della scadenza dell’unico mandato concesso, vuol tentare la scalata alla presidenza di Confindustria Fvg. Secondo il giornalista economico Luigi Dell’Olio “Giuseppe Bono non è rieleggibile e dunque dovrà passare la mano con le nuove elezioni anche se non è stata ancora fissata la data”. Secondo Dell’Olio, Bono “è uscito indebolito dalle nomine del Governo e potrebbe tornare nel mirino dei suoi oppositori in Confindustria che non si trovano solo a Roma ma soprattutto in terra udinese. Ed è qui – sempre secondo Dell’Olio – che potrebbe arrivare il nome del nuovo presidente: fra i nomi spicca quello di Anna Mareschi Danieli“, fresca di deleghe importanti ricevute dal consiglio di Confindustria Udine (Ndr). Nello scenario dei rapporti di forza regionali, Michelangelo Agrusti, sponsorizzato morbosamente dal vecchio amico Ferruccio Saro, nutre la maniacale speranza di farsi eleggere presidente di Confindustria Fvg. Gli interessi in campo sono molteplici: Il Pnnr di cui oggi si discute a Trieste e il progetto dell’ampliamento dell’austriaca Kronospan al centro di furiose polemiche per il pericolo ambientale che le ciminiere potrebbero causare agli abitanti di San Vito al Tagliamento e comuni limitrofi. Ora spetta a Confindustria nazionale dettare i tempi del rinnovo.