MantoElettorale Exxx…Polzive!!! Marchetti inaugura il nuovo campo di Codroipo e ricompatta la cricca EXE con ZaninMtf. Banelli infuriato: Guido Nardini, candidato sindaco della sinistra, non lo vuole tra i piedi.

Nessun esponente della giunta regionale Fvg, l’ente pagatore, era presente all’inaugurazione del nuovo manto sintetico del campo di calcio di Codroipo. Un investimento di circa 300mila euri piovuti da una regione attenta allo sport ma che, per varie ragioni, ha preferito ignorare l’invito del sindaco. Ha fatto capolino invece il presidente del consiglio Fvg ZaninMtf che coltiva una vecchia amicizia con Marchetti. Si conoscono fin dai tempi della provincia quando il denaro scorreva a fiumi. Marchetti, allora vice presidente aveva disseminato le strade del Friuli di sagome di cartone pagate da pantalone oltre un milione di euri. Dal canto suo ZaninMtf, assessore all’ambiente, elaborava il progetto Exe-Mtf da trasferire a Lignano ed autonominarsi direttore generale a 80 mila euri/anno. Nella cricca di palazzo Belgrado rientrava anche Aldo Mazzola oggi componente del Cda dell’Ente Moro. Quando faceva il dirigente in EXE tirava 200mila euri/anno. All’inaugurazione era presente l’inner circle del sindaco: il vice sindaco Zoratti, l’assessore Bianchini e il consigliere Di Natale.

Restando a Codroipo giovedì sera è stata ufficializzata dal Polo Civico, con voto palese e per alzata di mano, la candidatura del presidente della polisportiva Guido Nardini. Attorno a lui si è subito avvicinato il PD di Damiani che vorrebbe metterci il timbro ma senza simbolo di partito per il terrore di perdere voti. La strategia del PD sarebbe quella di utilizzare il Polo Civico e Nardini per tentare di riscattarsi dalle sconfitte subite alle ultime amministrative in Friuli. La coalizione sarà composta dal Polo Civico e dal Pd senza simbolo con l’innesto di Katia Peressini come esponente di Azione di Calenda. Esclusa la lista Fare Comunità che fa riferimento a Mario Banelli. Nardini non vuole dare l’impressione di essere troppo vicino ai comunisti unitari, lo farà solo in caso di ballottaggio.