AriaDiBidoni Exxx..Polzive!!! Il Tribunale di Udine ha aperto la liquidazione giudiziale contro “Prosciutterie Srl” di San Daniele del Friuli. Il 17 giugno udienza dello stato passivo della società.

Il dispositivo è stato depositato in cancelleria del Tribunale di Udine ieri, 7 marzo. Il collegio dei magistrati, presieduto dal dott. Francesco Venier e composto dai giudici Gianpaolo Fabbro e da Gianmarco Calienno, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della "Prosciutterie Srl". I ricorsi erano stati depositati lo scorso 23 novembre dalla ditta "Dok Dall'Ava Srl" e da "Dok Italian Fine Food Srl", entrambi con gli avvocati Massimo Aragiusto e Andrea Cabrini, ed erano diretti ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società "Prosciutterie Srl" con sede a San Daniele del Friuli in via Gemona costituita con gli avvocati Maurizio Miculan, Giacomo Andriolo e Giovanni Borgna. E' stato nominato giudice delegato il dottor Gianmarco Calienno, curatore Alessandro Paolini di Tolmezzo. Entro tre giorni il legale rappresentante dovrà depositare in Cancelleria i bilanci, scritture contabili, libri sociali, dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei tre esercizi precedenti e l'elenco dei creditori. Il Tribunale ha fissato l'udienza per l'esame dello stato passivo della società il 17 giugno 2024. I creditori e i terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della societò debitrice dovranno presentare domande d'insinuazione 30 giorni prima della data dell'udienza del 17 giugno. Va ricordato che la liquidazione giudiziale è la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.