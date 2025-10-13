AreaLiberaleAreaCardinale Exxx…Polzive!!! Presentato a Udine il manifesto dei riformisti per le regionali: “I Sovietici sono fuori gara. E’ facile fare politica col comunismo. Dalle urne si capisce che questo sistema non funziona più. Telesca: “Si a coloro che ci tengono a una pace vera. No a chi spacca vetrine”. Coppola: “Puntare sui giovani, la nostra regione ha perso 7.000 laureati”.

Siamo i rappresentanti (Paviotti, Telesca, Coppola) di tre comunità politiche che hanno deciso di iniziare un percorso insieme proprio per il metodo che parte dal principio che occorre mettere in evidenza non i distinguo ma le cose che abbiamo in comune. In FVG serve un modo diverso di fare politica con i valori liberali e riformisti. Andare al centro dei problemi . Coppola: Puntare sui giovani. La nostra regione ha perso 7000 laureati in questi ultimi 10 anni. Vuol dire che 7000 persone sono state formate da noi e che vanno a lavorare da un altra parte. Sapete cosa fa la regione? Me trattiene ben143, Questi verranno premiati. Per noi questo non è il modo giusto di fare politica è lavarsi la coscienza. Fare politica vuol dire disegnare obiettivi ambiziosi, provare a cambiare le cose. Quando una regione fa avanzo vuol dire che ha obbligato i cittadini a dare dei soldi con le tasse pari a un miliardo e mezzo in più dall’lultimo bilancio. Viol dire che ogni cittadino, compresi i bambini hanno dato alla nostra regione 1.000 euro ognuno e loro non hanno saputo cosa farci. e poi tivengono a dire che sono bravi Questa non è la politica di cui abbiamo bisogno I problemi ci sono, è vero, ma serve affrontarli con più serietà. La nostra idea è quella di avvicinare le persone. Il percorso è aperto Poi cè il problema degli stipendi, sono bassi è vero ma c’è un altro problema, l’organizzazione della sanità.

Maria sandra Telesca: A volte avere tante risorse non è sufficiente per avere la voglia di utilizzarle e forse è più dannoso di quando si governa con poche risorse Nella sanità il persobale è sempre poco ma più che in altre regioni e i risultati non sono rspondenti. Il confronto prioritario oggi è con il PD L’ingresso dei cittadini ci dà ancora più forza e si può replicare a livello regionale. L’esperienza udinese ci ha portati in una COALIZIONE DI CSX A GOVERNARE la città. Abbiamo una visione generale riformista cerchiammo di essere pungolo di quella coalizione che si scontra ancora con una visione più ideologica. Fermo restando che il PD è il nostro interlocutire privilegiato anche per le regionali. Dobbiamo concentrarci sui temi, parlare più di politica. Come Italia Viva siamo d’accordo con il nostro leader c’è un passo importante per una pace in Medio Oriente. Ed è il momento di abbandonare le polemiche: “Si a tutti quelli che ci tengono a una pace vera. NO a chi fa guerriglie e spacca vetrine come alcuni alleati. L’appunamento elettorale del 2028 quella è la prospettiva e con il PD.