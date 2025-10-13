UdineBolgia Exxx…Polzive!!! La città ostaggio dei camarillos. A TelAviv festeggiano la pace “scomoda” in Italia fomentano la guerriglia. In arrivo i mantenuti dei centro sociali

Udine peggio che un campo di battaglia. Per i “camarillos” questa pace è scomoda perché sono usciti sconfitti con le loro paturnie anti israele e le soluzioni USA. R allora il riscatto si celebra nei disordini e per impiegare il weeek end i camarillos hanno scelto Udine come città da mettere a ferro e fuoco. Per le forze dell’ordine “massima attenzione” per via della presenza, anticipata dal ministro, dei centri sociali. Partiranno dalla stazione di Treviso nel primo pomeriggio. «Dal Nord-Est numerose realtà

si stanno organizzando per raggiungere la manifestazione» – fanno sapere i centri sociali, annunciando che domani pomeriggio andranno a Udine per partecipare al corteo pro-Pal contro la partita Italia-Israele in programma nella serata. Massima attenzione da parte nostra», ha sottolineato Piantedosi, ritornando sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi

(«Sarà l’autorità giudiziaria ad accertare se esiste una regia dietro ai disordini»): «Non si parla di regìa. Si parla semplicemente di fare in modo che sia un evento sportivo. Lo sport, come poche altre situazioni, può dare un contributo importante per offrire un segno di pacificazione e di fratellanza. il movimento per la Palestina ha raggiunto un livello di partecipazione e radicalità inedito: due scioperi generali, blocchi in decine di città e una storica manifestazione di massa a Roma, lo scorso 4 ottobre, hanno mostrato la forza e la

determinazione di qualcosa che è andato oltre la solidarietà. È in questo contesto che prende forza la chiamata a Udine, città

scelta per ospitare la partita Italia-Israele, dove migliaia di persone sono attese per chiedere l’esclusione dello Stato israeliano”. Fonte (Gazzettino)