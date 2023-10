Annullata la sentenza di assoluzione per Loris Tramontin di Azalea Promotion

La Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione per Loris Tramontin, patron di “Azalea Promotion”, che la Procura di Trieste aveva formulato nei suoi confronti in seguito al crollo del palco di Jovanotti in cui, il 12 dicembre 2011, perse la vita il 19enne Francesco Pinna. In primo grado, Tramontin era stato ritenuto colpevole di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose plurime, condannato a 1 anno e 10 mesi sospesi con la condizionale. La sentenza venne ribaltata in appello in cui venne assolto. Ora si ritorna al secondo grado.