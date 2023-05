AlpinoSalatino Exxx…Polzive!!! Sarà un week end di bisboccia, con le penne nere travolte dai rifiuti. Per raccogliere gli avanzi il comune di Udine impegnerà 100mila euri. Contratto di servizio extra alla Net.

Il servizio di raccolta rifiuti per l’adunata degli alpini è tutta in capo alla precedente amministrazione. Il Coordinatore interno per l’evento è il comandante della polizia locale Eros Del Longo, incaricato fiduciariamente dall’ex sindaco Fontanini. Il presidente della Net è Luisa De Marco, indicata dalla stessa maggioranza di centrodestra. Sembra incredibile ma il servizio di raccolta rifiuti è in mano a personalità scelte da Fontanini. Il timbro di Vestaglia è ancora presente in città. Fatti due conti, per la pulizia del centro durante l’adunata, Eros Del Longo ha interpellato l’attuale gestore dei servizi di igiene urbana, NET S.p.A., che ha formulato il preventivo a corpo per le attività di rifiutaggio; importo 100.000,00 euri comprensivi di IVA. Pertanto si è ritenuto di procedere all’affidamento diretto alla società NET S.p.A. presieduta da Luisa De Marco, cui è affidata l’attività di posizionamento/ritiro di contenitori supplementari sul territorio, di implementazione della raccolta giornaliera su più turnazioni per tutte le tipologie di rifiuto, di svuotamento con più frequenze al giorno dei cestini, di trasporto extra ad impianti dei rifiuti, di pulizia giornaliera supplementare con aggiunta di personale a supporto nell’ambito dell’evento su varie piazze, vie e siti della città. Importo a corpo di Euro 100.000,00 (IVA inclusa) come da preventivo del 04 maggio 2023.