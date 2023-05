MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! La regione rivaluta sui dati istat 2023 i vitalizi dei 131 ex consiglieri regionali. Aumenti anche di 500 euri/mese. Guidano il gruppo Casula, Moretton e Antonaz con un assegno di 7.200 euri/mese; Saro 6.933. L’elenco.

Il 15 febbraio scorso, l’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale presieduto da Piero Mauro Zanin aveva deliberato in merito alla rivalutazione sui dati Istat 2023 degli assegni vitalizi e quote di assegno vitalizio dal 1° gennaio 2023. Serracchaini non aveva solo abolito i vitalizi un mese dopo la sua elezione (2013), ma aveva ridotto anche la rendita d’oro degli ex consiglieri. Poi, solo per gli ex, tutto è tormato come prima, a pieno regime. E coloro che godono di questa golosa mangiatoia sono gli ex fabulous 131 friulani (in elenco appare ancora il nome dello scomparso Pascolat). In alcuni casi, gli aumenti hanno sfiorato i 500 euri al mese. Fra i primattori degli assegni d’oro vanno segnalati, Casula, Moretton e Antonaz che intascano la ragguardevole cifra di 7.195 euri/mese. L’ex presidente Cruder vola a 7.064 euri. Ferruccio Saro, 6.933 euri. Antonio Martini, 6.672. II gruppo di Roberto Molinaro, De Gioia, Tesini, Gottardo, Brussa e Ritossa tira un assegno, dopo l’adeguamento Istat, di 6.541 euri/mese a testa. Mesate da urlo qui elencate:

1 ALZETTA NEVIO 3.311,22

2 ANGELI ARMANDO 4.905,99

3 ANTONAZ ROBERTO vitalizio consigliere 5.396,58; vitalizio assessore 1.798,86

4 ANTONIONE ROBERTO 3.565,02

5 ARIIS ALDO 5.265,76

6 BAIUTTI GIORGIO 6.377,76

7 BARAZZUTTI FRANCESCHINO 2.289,46

8 BARNABA DARIO BRUNO 4.905,99

9 BASSA MARIA TERESA 2.289,46

10 BATTELLINO ALESSANDRA 2.289,46

11 BERTOLI PIETRO 1.717,75

12 BIANCHINI RINO 4.586,01

13 BLASIG LUIGI 1.717,75

14 BLAZINA TAMARA 2.289,46

15 BOMBEN ADRIANO 4.905,99

16 BORTUZZO MATTEO 4.415,39

17 BRAIDA PAOLO 6.541,31

18 BRANCATI MARIO 6.541,31

19 BRANDOLIN GIORGIO 2.289,46

20 BRATINA GIOVANNI 3.949,65

21 BREZIGAR BOJAN 2.289,46

22 BRUSSA FRANCO 6.541,31

23 BUDIN MILOS 5.690,95

24 BULFONE ENRICO 1.717,75

25 CALANDRUCCIO CARMELO 4.415,39

26 CAMBER PIERO 3.532,31

27 CAMPAGNOLO DUILIO 3.311,22

28 CARBONE GIANFRANCO 3.311,22

29 CARGNELUTTI PARIDE 2.289,46

30 CARPENEDO DIEGO 5.690,95

31 CASTALDO GIOVANNI 2.289,46

32 CASULA GIANCARLO 7.195,45

33 CAVALLO GIORGIO 5.233,06

34 CECOTTI SERGIO 2.225,30

35 CHINELLATO BRUNO 3.818,85

36 CINTI LUCIO 1.946,70

37 CIRIANI GERARDO 1.717,75

38 CISILINO ADINO 4.415,39

39 COLAUTTI ALESSANDRO 2.289,46

40 COLUSSI PIETRO 4.415,39

41 COMPAGNON ANGELO 3.311,22

42 CRUDER GIANCARLO 7.064,62

43 CUDIN CLAUDIO 2.289,46

44 DE AGOSTINI MARCO 6.214,25

45 DE GIOIA ROBERTO 6.541,31

46 DE MATTIA UGO 2.289,46

47 DE PIERO AUGUSTA 4.415,39

48 DEGANO CRISTIANO 6.214,25

49 DEL NEGRO IVO 2.289,46

50 DELLA PIETRA PATRIZIA 2.289,46

51 DI BENEDETTO GIOVANNI 2.674,09

52 DI NATALE BRUNO 4.194,30

53 DISETTI VIRGILIO 2.289,46

54 DOLENC IGOR 2.289,46

55 DOMINICI ROBERTO ANTONIO 6.214,25

56 DONAGGIO ADALBERTO 1.717,75

57 D’ORLANDI GIANLUIGI 1.717,75

58 DRESSI SERGIO 6.541,31

59 FASOLA GIANPIERO 2.993,31

60 FONTANELLI PAOLO 2.289,46

61 FRANZUTTI FRANCO 2.289,46

62 GALASSO DANIELE 3.974,50

63 GEROLIN DANIELE 4.415,39

64 GOTTARDO ISIDORO 6.541,31

65 GUERRA ALESSANDRA 4.905,99

66 ISKRA BORIS 3.532,31

67 LAMBERTI PAOLINA 1.831,56

68 LANZEROTTI FRANCESCO 3.311,22

69 LEPRE OSCARRE 3.974,50

70 LONDERO VIVIANA 3.311,22

71 LUPIERI SERGIO 3.990,20

72 LUSA PERLA 1.717,75

73 MALATTIA BRUNO 2.289,46

74 MANZON LUIGI 4.194,30

75 MARINI BRUNO 5.717,92

76 MARTINI ANTONIO 6.672,14

77 MATTASSI GIORGIO 4.415,39

78 MENIS PAOLO 3.311,22

79 MENOSSO ANNAMARIA 4.415,39

80 MIANI FRANCA 1.717,75

81 MOLINARO ROBERTO 6.541,31

82 MORETTON GIANFRANCO vitalizio consigliere 5.396,68; vitalizio assessore 1.798,86

83 NARDUZZI DANILO 5.233,06

84 NODARI PIO 2.289,46

85 PADOVAN GIANNINO 1.717,75

86 PADOVAN PAOLO 3.311,22

87 PASCOLAT RENZO (deceduto) 2.993,31

88 PEDICINI ANTONIO 4.267,56

89 PEGOLO GIANLUIGI 3.311,22

90 PETRIS RENZO 3.532,31

91 PICCO ENORE 2.225,30

92 POLI UGO 1.717,75

93 POZZO GIORGIO 2.289,46

94 PUIATTI MARIO 4.415,39

95 PUPULIN PAOLO 4.415,39

96 PUSTETTO STEFANO 2.289,46

97 RENZULLI ALDO 3.392,33

98 RIGO PIERANTONIO 1.717,75

99 RITOSSA ADRIANO 6.541,31

100 RIUSCETTI MARCELLO 2.289,46

101 RIZZI RINALDO 1.717,75

102 ROSSETTI GIORGIO 2.307,78

103 ROSSI FEDERICO 1.717,75

104 SALVADOR MAURIZIO 4.905,99

105 SANTAROSSA VALTER 2.289,46

106 SARO GIUSEPPE 6.933,79

107 SASCO EDOARDO 4.229,62

108 SDRAULIG ANNA 1.717,75

109 SERPI FRANCESCO 2.289,46

110 SONEGO LODOVICO vitalizio consigliere 4.991,83; vitalizio assessore 1.663,95

111 STAFFIERI GIULIO 2.289,46

112 STOKA DRAGO 5.756,35

113 STRIZZOLO IVANO 2.714,64

114 TESINI ALESSANDRO 6.541,31

115 TOMAT ALBERTO 4.415,39

116 TOME’ RICCARDO 1.946,70

117 TONDO RENZO 4.046,01

118 TONUTTI GIANCARLO 2.289,46

119 TRAVANUT MAURO 4.415,39

120 TRAVANUT RENZO 6.541,31

121 VAMPA FRANCO 1.831,56

122 VATRI GIANCARLO 1.717,75

123 VATTOVANI LUCIO 1.717,75

124 VENIER ROMANO GIORGIO 5.560,12

125 VESPASIANO CARLO 6.214,25

126 VIEZZI ROBERTO 1.717,75

127 VIO GIOVANNI 2.289,46

128 VIOLINO CLAUDIO 5.713,16

129 WEHRENFENNIG ANDREA 2.289,46

130 ZOPPOLATO BEPPINO 3.311,22

131 ZORZINI BRUNA 4.415,39

132 ZVECH BRUNO 6.431,42.

Si tiene conto del fatto che dall’ 11° luglio 2019 la riderminazione si calcola sulla base del metodo contributivo. Inoltre, va detto che nel 2014 Serracchini andava orgogliosa di aver abolito i vitalizi, sia dei consiglieri in carica (rivisto il metodo di calcolo) e ridotta la quota dei vitalizi agli ex. Quota che successivamente è stata riportata ai regimi tradizionali. Una greppia chiamata Friuli.