NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! I sindaci della bassa convocati ieri da Fedriga e Bini a Trieste. Sull’acciaieria mettiamo una pietra sopra ma la zona industriale va potenziata.

Viste le recenti manifestazioni pubbliche e le divisioni sul progetto rilevate in alcuni comuni della bassa, Fedriga e Bini hanno voluto guardare in faccia i primi cittadini, coloro che rispondono per primi ai propri elettori e affrontare, senza tanti giri di parole, la questione dell’acciaieria di San Giorgio. Lo hanno fatto ieri pomeriggio (18.30) a Trieste nella sala della giunta regionale di piazza Unità d’Italia. Erano presenti sindaci dei comuni interessati al progetto: Salvador (vice sindaco San Giorgio di Nogaro), Popesso, Dri, Bazzo, Zoratti, D’Altilia, Sette, Laura Giorgi, Valentina Maurizio (vice Ronchis di Latisana), Kovatsh, Monticolo, Deborah Furlan, Paravano (assessore Rivignano) e Zorino. Considerate le divisioni dei primi cittadini emerse da quando è stato paventato il progetto, Fedriga ha sottolineato che difficilmente verrà realizzato lo stabilimento, bisognerà invece iniziare a pensare agli investimenti per migliorare la viabilità, ferrovie, strutture urbanistiche e i dragaggi per sviluppare una delle aree industriali più attrattive della nostra regione. Lo stanziamento già previsto di 20 milioni di euri potrebbe essere investito in questa direzione. Sindaci soddisfatti anche se, a detta di alcuni primi cittadini, non si può pensare di campare solo di osterie, trattorie e di qualche marina. L’Italia è una delle principali forze industriali d’Europa, significa posti di lavoro, Pil e crescita economica. Occorre trovare la giusta combinazione, ma non si può prescindere dall’industria e, per questo motivo, la maggior parte dei sindaci confida nello sviluppo di quell’area. Comunque, per ora si è scritta la parola fine all’acciaieria. I maligni osservano: persa una grande occasione per il territorio e per la provincia di Udine, stritolata fra Trieste e Pordenone e sempre più deficitaria di una classe dirigente non all’altezza delle sfide del nuovo millennio.