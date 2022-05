E’ deceduto a causa di una malattia Antonio Volpe Pasini. Aveva 64 anni, era stato vicedirettore di America Oggi , ma anche prezioso corrispondente da New York di TuttoSport e diverse riviste del tennis. Viveva a Brooklyn in riva al mare e fino all’ultimo non ha mai abbandonato la sua bicicletta. era soprannominato “il Conte”, per quella sua eleganza e quel modo di parlare l’inglese di “Oxford”. Era fratello di Diego, fondatore di SOS Italia di Udine e ora trasferito a Roma.