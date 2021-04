Zona Gialla. Riparte l’Italia, dal 26 aprile aprono i bar e ristoranti. Esultano le puledre. Resta il coprifuoco

Sì ai ristoranti aperti a cena con tavoli all’aperto. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

“Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa con il ministro Roberto Speranza, ha annunciato le prime riaperture. La principale novità riguarda la zona gialla, che tornerà nella mappa a colori già dal 26 aprile.

Riaprono le attività all’aperto, compresa la ristorazione a pranzo e a cena. Massima attenzione, ancora una volta, sulla scuola, che in giallo e in arancione sarà in presenza in ogni ordine e grado al cento per cento, mentre in zona rossa prevede alcune misure.