Gli Youtuber. Generazione di coglioni.

È indagato per omicidio stradale Matteo Di Pietro il 20enne che mercoledì pomeriggio alla guida del Suv Lamborghini in via Aristonico di Alessandria, zona di Casal Palocco a Roma, si è scontrato con la Smart Forfour su cui viaggiava Manuel il bambino di cinque anni che ha perso la vita. Dagli esami effettuati è risultato positivo ai cannabinoidi.

La madre Elena e la sorellina di 4 anni, sono state dimesse. La prima oggi, dall’ospedale Sant’Eugenio dove era ricoverata con un trauma cranico. La piccola di 4 anni era potuta uscire già ieri notte dall’Ospedale Bambino Gesù.

Nell’inchiesta aperta in procura a Roma si procede per omicidio stradale e lesioni. Insieme al ragazzo in auto al momento dello scontro erano presenti altri quattro giovani e la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso in omicidio, nel caso fosse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare sui social.