CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Per evitare il fallimento, il Pordenone retrocede in Eccellenza. La società era riuscita a bidonare anche la regione: concesso un finanziamento di quasi 2 milioni di euri per lo stadio di Fontanafredda. Oggi a chi serve?

Di bidone in bidone si avvicina l’Eccellenza. E’ la categoria del campionato di calcio cui rischia di precipitare la società del Pordenone. Al netto delle noiose litanie sulla storia della società e del simbolo che vengono distribuite a uso e consumo dei calciofili, la società ha reso noto che ci sono grosse difficoltà a continuare con la Prima Squadra, pertanto:«Il Pordenone calcio srl ha depositato in tribunale una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi. Il codice della crisi prevede che il Tribunale assegni un termine, di solito fra i 30 e i 60 giorni, entro il quale la società dovrà optare o per un concordato preventivo in continuità o per un accordo di ristrutturazione dei debiti». Da dove si ripartirà? L’auspicio è la serie D, ma è una strada difficilmente percorribile. Non ce l’ha fatta, va ricordato, la Triestina cinque anni fa. L’uscita di sicurezza è solo quella dell’eccellenza. E cosa ne sarà dello stadio Tognon di Fontanafredda cui la regione, un anno fa, aveva concesso un finanziamento di 1 milione e 700 mila euri a fondo perduto per completare i lavori? L’impegno di spesa era stato inserito in assestamento di bilancio regionale in favore del comune della destra Tagliamento. I politici locali, grazie a Fedriga, non credevano ai loro occhi: “Il Pordenone calcio potrà finalmente giocare le partite casalinghe nel suo territorio grazie al lavoro di squadra studiato con i sindaci Alessandro Ciriani, Alessandro Pegolo (Fontanafredda) e il vice di Pordenone Emanuele Loperfido”. Si era finiti a Fontanafredda perché i ramarri non potevano più giocare al Bottecchia di Pordenone perché non aveva i requisiti richiesti dalla serie C, perciò si trasferirono in periferia. La Regione, con una operazione cucita su misura e per far giocare una squadra già decotta, aveva tirato fuori quasi 2 milioni di euri. A chi resterà lo stadio? Il Fontanafredda gioca nel campionato Promozione e non si è mai vista in Italia una squadra che venga finanziata da un ente pubblico per ammodernare uno stadio. Il presidente Lovisa, dopo aver bidonato agenzia delle entrate e istituti di previdenza (per cira 8 milioni) è riuscito ha coglionare anche la giunta Fedriga. Calcio marcio.