VotoProVoto Exxx…Polzive!!! E’ il gran giorno delle urne. A Codroipo (Ud) vota il re del puledrismo italico: Edoardo Barbares, figlio dell’ex segretario della Lega, Gianfranco

Il re delle puledre è friulano e orgogliosamente codroipese: Max Felicitas (Edoardo Barbares). Il papà Gianfranco, già segretario cittadino della Lega locale, è stato visto bazzicare un paio di giorni fa al gazebo del partito di Salvini di Codroipo, rapito dal vecchio amore per il Carroccio e per un saluto agli amici militanti del Medio Friuli fra cui il suo successore Ezio Bozzini. “Mio figlio è domiciliato a Milano – riferisce Barbares Senior – ma residente a tutti gli effetti a Codroipo. Se non ha impegni e le puledre gli lasciano un pò di respiro, domenica (oggi), si fionderà a Codoripo con la sua fiammante Hammer color oro nuova di stecca”. Buon voto.

Nel 2014, alla fiera dell’erotica di Bergamo, Max Felicitas vinse il premio come miglior attore porno emergente d’Italia. “Sono tra i più giovani a lavorare in questo campo in Europa – aveva dichiarato Edoardo – e quindi cerco di dare il massimo. Mangio sano, non bevo, non fumo e faccio molta attività sportiva. Una scelta, quella del porno, che ovviamente ha avuto conseguenze nella vita di tutti i giorni. Non è stato semplice in una cittadina piccola come Codroipo, dove sono molti i pregiudizi che nascono senza sapere come stanno realmente le cose. Io devo pensare a me stesso: non voglio fare un lavoro che non mi piace e non mi soddisfa”.