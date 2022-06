VeleniElettorali Exxx…Polzive!!! Pocenia (Ud) al bivio: Amianto o Salute. Il giallo della denuncia per la scritta contro il sindaco. Leopost presenta querela contro ignoti per il tentato investimento di giovedì sera.

Alla vigilia del voto, Pocenia è stata tappezzata da manifesti contro l’ipotesi di insediamento di un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi nella zona industriale di via Locatelli. Per converso, il sindaco uscente ha organizzato per questa sera, a poche ore dal voto e nella frazione della sua residenza, Torsa, la manifestazione: “Associazioni di Torsa in festa”. Uno scorrettezza istituzionale che si somma agli ambigui episodi che hanno accompagnato la campagna elettorale. I casi sono stati a lungo discussi su queste pagine e, malgrado le proteste della popolazione, il sindaco uscente non ha mai dato risposte chiare sul progetto. ha abbindolato i cittadini con una delibera di proposta contro l’impianto invece di una delibera secca che esprima senza ambiguità il no alla Execo, come il comune di Muzzana. Non ha informato la cittadinanza (il primo incontro nell’aprile 2021 non registrato all’ufficio protocollo per via del Covid), malgrado fosse al corrente. Non ha spiegato il motivo per cui si candida consigliere e non sindaco affidando il compito alla sua marionetta Irene Betto. Non ha informato i cittadini sugli estremi della denuncia per il murales contro di lui il dipinto all’interno di un ex segheria protetta da telecamere e da una rete alta 2 metri e mezzo. Non ha informato i cittadini sui tempi a loro disposizione per presentare le osservazioni entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura. Pocenia divisa fra i veleni e la salute.

A titolo di cronaca, per restare sul caso delle minacce apparse sul muro della segheria, risulta strano che qualcuno le abbia cancellate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Chi è stato? Per informazione dei lettori e dei cittadini di Pocenia, giovedì 9 giugno ad Aquileia è stato imbrattato il monumento alla pace e alla Resistenza. Il sindaco, per prima cosa, ha informato le forze dell’ordine che sono intervenute e hanno fatto i rilievi del caso. Poi è stato pulito. Stesso discorso ad Osoppo l’inverno scorso. In un edificio abbandonato del parco del Rivellino erano apparsse delle scritte contro Fedriga. Solo dopo il sopralluogo sono state cancellate. Quando sono intervenute le forze dell’ordine all’interno della segheria? I sospetti fra la popolazione pedalano a ritmo indiavolato.